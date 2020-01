Nadal arrolla a Bautista y avanza a cuartos

El español Rafael Nadal (N.4) dio un paso más en la búsqueda de su décima corona de Roland Garros al clasificarse este domingo para los cuartos de final ganando con mucha autoridad a su compatriota Roberto Bautista (N.17) en tres mangas, por 6-1, 6-2 y 6-2.

En la pista Suzanne Lenglen, en 1 hora y 51 minutos, Nadal volvió a mostrar una versión muy sólida ante un Bautista que solo fue capaz de sumar una rotura, mientras que el mallorquín logró siete. "Estoy muy contento porque Roberto es un muy buen jugador. Es muy importante para mí estar en cuartos de final una vez más", dijo Nadal, que cumplió 31 años el sábado.

Con su clasificación de este domingo alcanzó los cuartos por 11ª ocasión, igualando el récord de presencias entre los ocho mejores en el grande francés de Roger Federer. Novak Djokovic, si se impone este domingo al español Albert Ramos, también se uniría al club.

Ahora Nadal jugará con un puesto en cuartos con el ganador del duelo entre el canadiense Milos Raonic (N.5) y el español Pablo Carreño (N.20). Ganador en Montecarlo, Barcelona y Madrid durante una gira de tierra en la que únicamente perdió con el austriaco Dominic Thiem en cuartos de Roma, Nadal no ha cedido un set en París. Solo ha perdido 20 juegos, cinco de ellos este domingo.

Bautista, al que no le funcionó el saque (52% con la primera bola y 33% con la segunda, por 69% y 73% para Nadal), solo sumó 12 golpes ganadores (por 25 errores no forzados). En cambio Nadal, cuyo juego no ofrece por el momento respuestas a sus rivales, conectó 31 'winners' y 23 faltas directas.