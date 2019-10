Gobierno pide no temer al pedido de 'repostulación'

"Lo más profundo de la democracia es el referendo, no consultar al pueblo es antidemocrático", exclamó el presidente Evo Morales, sobre la oposición que existe de algunos sectores a la propuesta de repostulación de los movimientos del Movimiento Al Socialismo (MAS).



Mañana la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) presentará el proyecto de ley para modificar la Constitución Política del Estado (CPE) y habilitar al primer mandatario a una nueva contienda electoral en 2019.



Conoce más: Evo pide no preocuparse por posible repostulación



"Yo siento como Gobierno, como autoridades electas, especialmente MAS-Ipsp, quedamos muy pequeños frente a los sectores sociales. A mi me ha sorprendido el Conalcam. Yo solo quiero decirles, el alcalde o dirigente que plantea en un evento la repostulación de Evo Morales, es el más aplaudido", compartió Morales.



Garantizó que el pedido "no es manipulado ni orquestado" y recordó como hace algunos años, en una reunión con dirigentes del MAS, sugirió una norma para que quienes tengan más de 60 años no sean autoridades electas, porque los jóvenes trabajan mejor.



Lee también: Conalcam debate artículos que irán a consulta



"Después de estás 10 años, es un sentimiento es raro y yo digo que no hay porque tenerle miedo al pueblo (...) A mi me sorprende que digan Evo por siempre, eso esta en debate entre los movimientos sociales, no quiero meterme, saben mi posición", agregó la autoridad sobre si será por un nuevo periodo o de forma indefinida.



El segundo parágrafo del artículo 411 de la CPE establece dos procedimientos para la reforma constitucional, “por iniciativa popular con la firma de al menos el 20% del electorado; o por la Asamblea Legislativa, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea".