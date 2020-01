Anuncio de Ley del Cine genera susceptibilidades

El ministro de Culturas, Marko Machicao, anunció hace un par de semanas que faltaba poco para que la Ley del Cine sea aprobada, lo que generó una serie de comentarios de gente de este área, alguna muy susceptible de lo que se vaya a aprobar, ya que no ha visto el texto final de esta ley.



En una entrevista con EL?DEBER, el ministro recordó la reunión en mayo en La Paz con 80 personas entre cineastas, productores y exhibidores, para analizar la ley.



“A partir de eso, el anteproyecto entró en una parte de complementaciones y aportes que ha durado alrededor de dos meses, en los que recibíamos opiniones en definiciones, aportes en términos de la estructura gramatical, de forma y de fondo de la ley. Y en los últimos meses ya ha sido objeto de tratamiento, a nivel de la secretaría de la unidad de políticas públicas y sociales del Estado”, declaró Machicao.



Según el ministro, el 99% del anteproyecto ha sido consensuado y toca debatirla con los ministerios. Machicao estima que hasta pasado mañana el anteproyecto será remitido a la Asamblea Plurinacional a la espera de ser aprobada.



Opiniones

La productora de cine Victoria Guerrero tiene sus dudas acerca de este anuncio. “El anteproyecto tenía dos puntos interesantes: el primero era que las salas de cine del país iban a dar un porcentaje de las entradas para un fondo cinematográfico; el otro era la condonación de las deudas a la gente del Conacine”, recordó Guerrero, y dijo que esos son puntos que resumen las necesidades del sector, pero ve difícil que se apruebe el tema de la condonación, ya que por ley el Estado no puede hacerlo.

“Creo que estos dos puntos se han utilizado solamente como anzuelos para que algunos cineastas aprueben el proyecto de Ley del Cine”, indicó.



“Este proyecto no establece la autonomía audiovisual. No ha tomado en cuenta el carácter nacional del cine que se ha reclamado siempre. Eso se ha obviado y los representantes no lo han observado porque al final quieren plata para hacer su película”, dijo Guerrero, quien ve el proyecto como muy general y ambiguo.



“Se aprobó el tema del porcentaje por taquilla, pero no hay aporte del Tesoro General de la Nación (TGN) al cine”, dijo Guerrero.

Gerardo Guerra, productor y miembro de Ascine Santa Cruz, dijo que no conocen aún la última versión del proyecto. “El proyecto presentado por el Ministerio en marzo tiene buen avance, aunque carece de varios aspectos fundamentales para que sea de utilidad para toda la cadena cinematográfica y también que pueda considerarse de consenso”, remarcó.



Sobre el tema del 6% de la tasa recaudada de los ingresos brutos de la taquilla de las salas de cine, Guerra dijo que esto puede ser de utilidad siempre y cuando ese fondo también ayude a desarrollar el mercado cinematográfico en Bolivia, no solo la producción nacional.



"En la medida que se fomenten la distribución y exhibición de cine boliviano e independiente, todo el cine será sostenible y no solo el cine comercial de Hollywood”, señaló Guerra, quien también dijo que es necesario que hayan aportes (no excluyentes ni exclusivos) desde el TGN y desde sectores beneficiados por el cine, como el turismo.



Guerra dijo que aprovecharon una reunión informal de Machicao con la Ascine para entregarle las observaciones al proyecto de marzo y sugerencias adicionales.



Guerra es enfático al señalar que el Estado debe generar incentivos para la producción extranjera, no solo la coproducción.?“En los últimos 3 años Bolivia ha perdido al menos unos 4 proyectos grandes que pudieron realizarse aquí, pero fueron realizados en Colombia y otros países que tienen dichos”.



Guerrero y Guerra recalcaron que este anteproyecto no se ha socializado, así que no puede haber el 99% del consenso que dice el ministro