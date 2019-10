Mayo de 2015 fue el mes más cálido de la historia moderna

El planeta vivió el mes de mayo más cálido de la historia moderna este año, al igual que su primavera más caliente y los primeros cinco meses con mayores temperaturas, de acuerdo con un informe climático publicado por la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de EEUU (NOAA).



Según indica la investigación, el incremento del calor se debe, en parte, al recorrido del fenómeno El Niño por el Océano Pacífico. La temperatura media entre superficies terrestres y oceánicas

globales en mayo de 2015 fue el más alto desde hace 136 años de

registro, y superó en 0,87 grados centígrados la media del siglo XX

de 14,8° C, batiendo el récord anterior establecido hace un año, que

sobrepasaba esa media en 0,08° C.



India fue uno de los puntos más calientes al registrar a finales de ese mes temperaturas de más de 45 grados en el norte y centro del país, lo que causó cerca de dos mil muertes, apunta el informe, divulgado hoy en medios estadounidenses.



En EE.UU., Alaska experimentó su mes de mayo más caluroso desde que se registran sus temperaturas, hace 91 años, siendo 3,1 grados centígrados superior a la media registrada entre 1981 y 2010.

Para España, este mayo ha sido el segundo más cálido desde que

comenzó a registrar los datos en 1961, solo superado por las

temperaturas experimentadas en 1964.



En la costa de San Diego, al sur de California, aparecieron cientos de miles de cangrejos en la playa, que a lo lejos se ven como un gran manto rojo. Los científicos creen que el calentamiento del océano creen que este fenómeno se debe a las altas temperaturas.



La temperatura media de España el mes pasado fue 2,4 grados

superior a la media entre 1981 y 2010.



La NOAA insiste en que, en lo que va de 2015, prácticamente todos

los rincones de la Tierra han tenido temperaturas más cálidas de lo

normal, a excepción de la zona oriental de EEUU y el este de Canadá.

Las autoridades japonesas emitieron un informe coincidente con el

de la NOAA, aunque los datos registrados por la NASA, la Agencia

Espacial estadounidense, apuntan a que el mes pasado no fue el mayo

más caluroso, sino el segundo,