Despiden a policía blanco acusado de matar a un hombre negro

El policía blanco arrestado e inculpado el martes por matar a un hombre negro en North Charleston, Carolina del Sur, fue despedido del cuerpo policial, anunció este miércoles el alcalde de esta ciudad en el sureste de Estados Unidos.



"Quiero decirles que el oficial fue despedido", dijo el alcalde Keith Summey en una conferencia de prensa interrumpida varias veces por los gritos de manifestantes reclamando "justicia". "No toleramos lo que está mal, poco importa quién" es el autor del crimen, agregó.



El sábado, el policía Michael Slager disparó ocho veces por la espalda a Walter Scott, quien parecía huir del agente tras haber sido detenido en un control vial de rutina, según puede verse en un video enviado por un testigo al diario New York Times.



El oficial, que se arriesga a la pena de muerte o a 30 años de prisión, había explicado que el video no muestra que Scott, de 50 años, lo había agredido y se apoderó de su pistola Taser.



Summey precisó haber visto la grabación el martes por primera vez. "Lo que vi me enfermó", explicó.



Summey agregó que la ciudad recibió una subvención para comprar un centenar de cámaras individuales destinadas a equipar a los policías. "Es una tragedia horrible" para la familia de la víctima y la del policía, cuya esposa tiene ocho meses de embarazo, añadió el alcalde.



Slager era policía local desde hacía cinco años y anteriormente había servido en la Guardia Costera.



La versión inicial que ofreció el agente el sábado fue que disparó porque Scott trató de arrebatarle el arma y temió por su vida.



"Garantizo a todos los ciudadanos de Carolina del Sur que habrá un proceso judicial completo. Este es un momento triste para todos en el estado, y urjo a todos a trabajar unidos para que nuestra comunidad se recupere", dijo en un comunicado la gobernadora del estado, la republicana Nikki Haley.



Este suceso se suma a la preocupante lista de casos de policías blancos que han matado a tiros a ciudadanos negros desarmados o en circunstancias controvertidas.



El 2014, el sexto año en la Casa Blanca del primer presidente negro, fue el del resurgir de la tensión racial en EE.UU., con violentos enfrentamientos entre Policía y minorías que evocaron los históricos disturbios de los años sesenta.



Desde la muerte del joven negro Michael Brown, el 9 de agosto, a manos de un agente blanco, la protesta racial se extendió desde la pequeña localidad de Ferguson (Misuri) a más de 170 ciudades de todo el país, con especial intensidad en Nueva York, Washington DC, y Los Ángeles.