Bicentenario argentino cierra con desfile militar

Los actos por el Bicentenario de la Independencia argentina terminaron el domingo con un desfile militar, el primero desde el fin de la dictadura (1976-83), en presencia del presidente Mauricio Macri sólo a última hora, tras afirmar que estaba cansado de festejos.



"Cansado por la extenuante gira y actos, lamento no poder asistir a los desfiles de hoy. Espero que se acerquen a (el barrio de) Palermo y los disfruten", escribió Macri en su cuenta de la red social Twitter.



Pero al anochecer, apareció sorpresivamente en el Campo de Polo para escuchar a bandas musicales castrenses que interpretaron marchas militares. Más temprano en las redes sociales habían llovido las críticas por su ausencia.



El principal invitado internacional a los festejos fue el rey emérito español Juan Carlos I. También participó de los actos el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera.



El mandatario encabezó el sábado las celebraciones en la ciudad de Tucumán (norte), donde en 1816 un congreso soberano declaró la independencia de la corona de España.



El convite al exrey Juan Carlos de España provocó críticas de la oposición y pueblos originarios por considerar que no era el más indicado para asistir al aniversario de una emancipación tras una guerra con miles de muertos en combates contra las tropas realistas enviadas por Madrid.



Por el contrario, no asistió a los festejos ningún presidente de naciones latinoamericanas ni de otras regiones. El sueño de los independentistas era dar nacimiento a una Patria Grande sudamericana. Al menos fue la intención declarada por los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar.



La parada militar se desplegó por la Avenida Libertador, la más ancha de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, una zona residencial de alto poder adquisitivo. Desfilaron también bandas musicales militares de Estados Unidos, Francia, España y países limítrofes.



Otra sorpresa fue ver pasar en el desfile al excoronel Aldo Rico, líder de los grupos "carapintadas" que se alzaron dos veces contra la democracia en la década de los años 80. Las redes sociales volvieron a reflejar expresiones de malestar por la reaparición de Rico en un acto oficial.



En Tucumán, al mismo tiempo, concluyeron los festejos con un Festival Interactivo del Bicentenario. El encuentro se realizó en el Hipódromo de esa ciudad y fue considerado una experiencia innovadora.



Los organizadores informaron a la AFP que el predio contó con cinco domos geodésicos que proyectaron imágenes de 360°.



El público fue parte de la película y de la experiencia. Los videos recorrieron la historia argentina desde las raíces de los pueblos originarios. Participaron decenas de artistas populares.



Desfile con gran despliegue militar