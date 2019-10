Colegios Privados garantizan inicio de inscripciones escolares

La Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) levantó la amenaza de no iniciar las inscripciones escolares este lunes 19 de enero y aseguraron que respetarán el calendario educativo a pesar de rechazar la decisión del Ministerio de Educación de fijar el incremento de las pensiones en un 4%.



Los Colegios asumieron esta decisión tras reunirse en horas de la tarde de este viernes en la ciudad de La Paz.



Isabel Zotez, presidenta de Andecop, en declaraciones a EL DEBER aseguró que “por respeto a los padres de familia” arrancarían las inscripciones, aunque se deja claro que no aceptan la medida económica dictada por el Gobierno.



Los colegios privados aseguran que un incremento del 4% no les alcanzará para cumplir todas las obligaciones con los trabajadores ni para sostener su funcionamiento y pone en riesgo al 55% de las entidades educativas no estatales.



Zotez agregó que piden una reunión de urgencia con el ministro de Educación, Roberto Aguilar para tratar este delicado tema y que puedan escuchar sus planteamientos respecto a la necesidad de un incremento mayor.