Padres bloquean calle para pedir secretaria

Un grupo de padres de familia de la unidad educativa Leonor Ribera Durán bloquearon la calle Charcas y Abaroa para exigir el cambio de la secretaria del establecimiento, pues aseguran que no cumple con su horario de trabajo.



La vicepresidenta de la junta escolar, Keiner Nagata, dijo que desde el año pasado están prácticamente sin secretaria, porque la persona que cuenta con ese ítem no se presenta a su lugar de trabajo, perjudicando al alumnado.



Explicó que ante los reclamos de la junta escolar, se ha puesto a una reemplazante en el cargo; sin embargo, la Dirección Departamental de Educación II no ha formalizado su situación.