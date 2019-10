Gonzales no aportará su sueldo a campaña de Evo

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzáles, no aportará económicamente a la campaña por el "Sí" en el referendo sobre la reelección de Evo Morales, pese a que el estatuto del Movimiento Al Socialismo (MAS) establece dar un 5% de su sueldo.



"Yo, personalmente, no voy a dar dos sueldos o un sueldo, sino de qué viviría", señaló el titular de la Cámara Alta al ser consultado sobre el dinero que podría destinar a la campaña que emprenderá en oficialismo para lograr el apoyo de la población.



La autoridad afirmó que "el aporte económico es un tema que no está definido, es un asunto que no tiene una línea determinada, verdad, he escuchado a algunos compañeros han ofrecido diferentes montos o porcentajes, en este momento no está definido".



Sin embargo, la responsable económica del MAS y senadora, Nélida Sifuentes, aseveró que "probablemente podamos hacer algunos aportes extras, fuera de los 550 bolivianos que aportan los (legisladores) titulares y 200 los suplentes".



El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, comprometió hace algunos días 2.000 bolivianos de su remuneración mensual a la campaña, mientras que otras autoridades anticiparon dar montos mayores, tal el caso del ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, que habló de un 10%.