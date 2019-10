Fallece la bebé de la joven madre que fue arrollada

La bebé sietemesina que fue sacada con vida del vientre de su madre, que murió atropellada a las 10:00 del lunes, falleció en el hospital Francés y ahora es velada junto a su progenitora de 18 años.



Francisca Flores, mamá y abuela de las víctimas, informó que la pequeña no sobrevivió al accidente. La madrugada de este martes, el cuerpo fue trasladado desde el Hospital de Niños hasta su vivienda en la zona Los Lotes.



Paula Andrea Soliz Flores, en estado de gestación, caminaba por la vereda de una calle cercana a la Casa Judicial de Los Lotes junto a tres compañeras de colegio cuando un conductor las aplastó contra una pared.



La joven madre, que estaba en su séptimo mes de gestación, fue llevada hasta el hospital Francés, pero no sobrevivió al accidente. Los médicos sacaron de su vientre a su hija aún con vida, pero 15 horas después la bebé también pereció.



Las compañeras de la víctima: Consuelo Aguilar (18), Nardy Simón N. y Vanessa Soliz Pascual (17), continúan internadas en distintos centros médicos. Las cinco estudiaban en el colegio San Francisco de Asís y antes del incidente, iban a participar en un desfile cívico previo al 6 de agosto.



Audiencia cautelar y sanción



Emilio Cazón Rivera, de 49 años, es el conductor que arrolló a las cinco estudiantes que el lunes debían participar en un desfile cívico en la zona de Los Lotes.



El fiscal Osmán Arias, asignado al caso, lo ha imputado por los delitos de lesiones y homicidio en accidente de tránsito y esta tarde Cazón deberá comparecer ante un juez cautelar.



A su vez, el director departamental de Educación, Salomón Morales, señaló que el director del colegio San Francisco de Asís tiene responsabilidad en el accidente de tránsito, pues el desfile cívico en el que participaban los estudiantes de este centro educativo no contaba con autorización por lo que será sometido a un proceso.