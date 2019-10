El 'rey del blues' B.B. King es internado por diabetes

La leyenda del blues B.B. King, de 89 años, fue hospitalizado el fin de semana en un nosocomio cercano a su casa en Las Vegas (EE.UU.) por deshidratación derivada de la diabetes de tipo II que padece, según informó Los Angeles Times.



La hija del músico, Claudette, explicó al diario que su padre ya se encuentra "mucho mejor".



El conocido como "rey del blues" se desfalleció el pasado octubre durante un concierto y tuvo que cancelar el resto de la gira también por deshidratación y agotamiento provocados por la diabetes que le fue diagnosticada hace más de dos décadas.



Algunos de sus grandes éxitos son "Three O"Clock Blues", "The Thrill Is Gone" y "When Love Comes to Town".