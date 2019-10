Carlos Villagrán: “Hace 35 años que no tengo relación con Florinda”

Kiko (con K, no con Q) está de vuelta. Quizá sea la cuarta vez que Carlos Villagrán pise suelo boliviano. Y aún recuerda ese verde de Santa Cruz y ese majao caliente que le convidaron aquella vez...



Arribará a la ciudad este martes y para el día siguiente está prevista una rueda de prensa. Antes de subirse al avión que lo llevará al corazón de Sudamérica aceptó conversar, en exclusiva con EL DEBER.



En 60 minutos no calló nada. Habló de Santa Cruz, del presidente Evo Morales, del desgaste del socialismo en Latinoamérica, de la captura de ‘El Chapo’ Guzmán y ‘Kate’ del Castillo, y de la comidilla de los medios: él y su relación con Florinda Meza.



Kiko y Santa Cruz

_¿Qué recuerda de la urbe?

Lo tengo muy grabado todo, porque la última vez que fui había mucha gente bonita y vegetación... ese verde en la ciudad. Me sorprendió. También recuerdo que había muchas personas andando en bicicleta...



_Usted viene con un show que huele mucho a despedida y la gente querrá invitarle de todo para comer y beber...

Afortunadamente como de todo. ¡Me fascina la comida! Es una de las cosas que más sobresale de mi personalidad. Disfruté de las comidas de Argentina, Perú, Chile...



_Acá comerá un majao...

¡Sí! Recuerdo el majao de Santa Cruz de la Sierra...

¿Le ponen plátano frito, no?



_Así es. ¿Qué nos trae?

Llevo alegría a través de tantas tonterías que hace Kiko. Llevo el Kiko eterno, el que todo mundo quiere ver y verlo cara a cara, no es lo mismo que seguirlo en la TV. Kiko no sabe hacer nada, solo arrancar risas del público. Estoy exageradamente agradecido con Santa Cruz. ¡Es extraordinario! Y mi experiencia con ustedes quedará plasmada en el libro que estoy haciendo.



Villagrán y Kiko

_¿Cuál es su clave para mantenerse vigente?

Es un favor de Dios. Tengo 72 años y la gente me dice que no parezco de esa edad. Cuando salgo al escenario es exactamente el mismo Kiko.

No puedo defraudar a la gente a la edad que tengo y debo actuar con la edad de Kiko. Salgo a correr, hago ejercicios, tomo vitaminas, casi nunca me enfermo... he tenido la suerte que la gente guste del personaje.



_¿Cómo hará para desprenderse de un personaje tan querido como Kiko?

Es un poco difícil, porque todos tenemos a un niño interior y he hecho tantas veces a este personaje que soy un niño con un adulto dentro. Estoy tan lleno de recuerdos y de tantas cosas que me ha regalado la vida a través del público que al dejar a Kiko ni siquiera voy a sentir nada y viviré con mis recuerdos.



_¿Kiko le dio la posibilidad de vivir cómodamente durante todo este tiempo?

Así es, pero tampoco soy millonario. Vivo bien, pero mi vida es común y corriente, no hay nada extraordinario.



La polémica

_Recientemente Florinda Meza dijo que Ramón Valdés fue un drogadicto, ¿usted qué opina? ¿Es cierto?

Es deplorable lo que dijo porque estás hablando de una persona muerta que no puede defenderse, independientemente de cualquier asunto que sea. No sé cual fue el motivo, la causa, la razón o la circunstancia que la llevó a decir una barbaridad tan grande habiendo sido compañero del programa. No lo entiendo.



Ella tiene la culpa de lo que habla. Son sus palabras y debe responder por eso, no Ramón Valdés que ya está bajo tierra. A mí me consta (que él no fue drogadicto), porque fui su mejor amigo. Qué bien que me lo preguntas porque mucha gente me lo ha preguntado... y puedo decir que todo lo que dice Florinda Meza es mentira. No sé qué la obligó (a decir eso) porque no la frecuento y estoy sorprendido con esa declaración.



_¿Cómo es su relación con doña Florinda Meza?

La verdad no sé que hace... Hace 35 años que no tengo ninguna relación con ella.



_¿Habrá reconciliación?

No sé, no creo, quizá por factor tiempo. No quiero mentirle a mi público porque gracias a ellos como y comen mis chicos... y me hacen el favor de verme...



No va a haber reconciliación, ya pasó mucho tiempo... Hay actores que ya no están con nosotros, como la bruja, Godínez, Jaimito, Roberto... La reconciliación ni siquiera ha sido considerada, ya para qué.



Cuando Roberto Gómez Bolaños decidió que todos los personajes sean suyos, surgió una incomodidad en todo el grupo y la prueba de eso está cuando me sacaron del programa y después echaron a don Ramón.

Si quitabas a Kiko y a don Ramón, entonces doña Florinda quedaba sin hijo y sin nadie a quién pegarle... Sin don Ramón todo se venía abajo...



La bruja del 71 se quedaba sin una razón para vivir en la vecindad y el señor Barriga no tenía a quién cobrarle la renta, el Chavo quedaba desprotegido y la Chilindrina, huérfana... Todo se desintegró por la ambición de Roberto Gómez Bolaños. Él nos quitó a los personajes y se hizo dueño de todo. Actualmente ninguno recibe ni cinco centavos de lo que genera el programa.



_Pero en el programa se pregonaba la buena vecindad...

No tengo odio ni rencor, simplemente que en la misma vida se generan estas cosas. Es muy difícil juntarnos todos, la vida nos ha apartado y ahora cada uno tiene que trabajar por su propia cuenta. Con María Antonieta cené la otra vez y también hablé con el señor Barriga en su cumpleaños.



_El 28 de noviembre de 2014, ¿qué le dice?

Es la muerte de Roberto Gómez. Lo recordaré como amigo, compañero, maestro. Fue tanto tiempo que hicimos el programa y compartimos risas a la hora de comer o la pasamos genial en todos los juntes.



_Quico o Kiko, ¿cómo prefiere su nombre?

A mí me sacaron del programa y le puse Kiko, con K, es igual.

Con la voz de Kiko dice: “Los cachetes son iguales, el personaje es el mismo...”



‘El Chapo’, ‘Kate’...

_Evo Morales y el socialismo



_El Gobierno Federal de México atrapó a ‘El Chapo’ Guzmán, pero su país sigue viviendo días terribles...

Me hace muy feliz que hayan atrapado a ‘El Chapo’ Guzmán. Si ‘Kate’ del Castillo está involucrada en este tema, pues tiene que responder por eso, ella es responsable de todo lo que dice ante la prensa....



_¿Qué le parece el presidente Evo Morales?

Es un presidente que ha reivindicado los derechos de los indígenas y yo estoy a favor del indigenismo. Me parece bien.



_Sin embargo un referéndum no ha permitido su reelección y los analistas dicen que el socialismo ya no funciona en Latinoamérica.

Es que jamás funcionó como tal. Por ejemplo, todos esperamos que mejoren las relaciones entre Cuba y EEUU.



_Tiene seis hijos, ¿alguno de ellos seguirá sus pasos?

Te voy a contar algo. Yo quería ser futbolista y la segunda opción era ser cómico, se me dio ser actor porque era más fácil. Cuando aparece Carlos Villagrán como actor y después desaparece, si tú lo buscas, no vas encontrar otro ni para atrás ni para adelante... no tiene ni antecesor ni sucesor, aparece y desaparece... Será decisión de cada uno de ellos, pero ya mis hijos son muy grandes...



_¿No ha soñado con dejar un museo sobre su vida?

No soy vanidoso para eso