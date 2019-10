Chile debate mejoras en estrategia frente a Bolivia

1.- Estrategia comunicacional: Publicidad o reserva

No existe unanimidad sobre la estrategia comunicacional de Chile. "Hay que hablar menos públicamente y hacer más privadamente donde corresponde", dice Ricardo Lagos Weber, senador PPD. Su par DC Jorge Pizarro comenta: "No siempre todas las cosas que se hacen se comunican, en algunas es bueno no hacerlo".



En cambio, Carlos Abel Jarpa, diputado PR, sostiene que "lo que se hace y no se comunica, es como si no se hiciera".



"Depende de la situación. Se les puede exponer reservadamente el tema a las autoridades o bien hacerlas públicas. Hay que medir bien el objetivo que se persigue", dice Guillermo Teillier, presidente del PC.



Actitud más firme



Aunque para Alejandro García-Huidobro, senador UDI, el trabajo de la Cancillería ha sido "inteligente", pide en lo comunicacional "una actitud bastante más firme y dura", con despliegue en todos los foros, para evitar que "se utilicen organismos como el ALBA para atacar a nuestro país".



Jorge Tarud (PPD), presidente de la comisión de RR.EE. de la Cámara, plantea "intensificar la campaña internacional". Y Celso Morales (UDI) "socializar con los países", al advertir que "hay mucha empatía por el caso boliviano" ante "una buena estrategia comunicacional de Bolivia, o mala de Chile".



"Bolivia nos ha dado cancha, tiro y lado", dice Marcela Sabat (RN): "Lanzar folletos, videos, no ha sido suficiente; allá es un tema en boca de todos, políticos y ciudadanía. Al no haber hecho bien esto en Chile, hay menos defensores y menos seguridad de los chilenos por lo que hacen sus autoridades". José Manuel Edwards (RN), respalda a la Cancillería, pero pide "invertir" más recursos y "homogenizar el discurso. Dichos como los del ex Presidente Frei no ayudan".



Para Francisco Chahuán, senador RN, "Chile ha adoptado decisiones importantes en asesoría comunicacional".



2.- Anticipar escenarios y no ser "reactivos": Evitar casos como declaración del Alba

"Otro error es que Chile ha sido demasiado reactivo. Nuestras acciones son siempre reaccionando a lo que hace Bolivia y no tomamos ninguna iniciativa", critica el diputado Jorge Tarud (PPD), presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara.



Y específicamente sobre la declaración de los países del Alba, Para José Manuel Edwards, diputado RN, "debimos haber previsto que esto iba a ocurrir y debimos haber tenido una política proactiva, no reactiva". Asimismo, "Chile debiera reclamarle formalmente a aquellos países que suscribieron esta declaración".



A juicio de Edwards, "otro error es que como país hemos sido demasiado conservadores. No se ha sido capaz de tomar acciones preventivas y siempre se le está bajando el perfil a las cosas. Pienso que a veces se debe bajar el perfil, pero en otras ocasiones Chile tiene que subir el perfil". En este sentido, sostiene que "hay que ir a hablar con esos países previamente para que la visión nuestra la consideren antes de tomar la decisión" y que "debiésemos llamar a consulta a los embajadores para que nos expliquen la posición de esos países. En particular el canciller Muñoz debiese llamar a consulta al embajador de Ecuador, porque el hecho de que un aliado histórico de Chile haya apoyado lo del Alba, es un llamado de atención tremendo".



En tanto, aunque el senador Francisco Chahuán (RN) sostiene que "hemos tenido un gran trabajo con una diplomacia contundente", opina que "sin perjuicio de lo anterior, se pudieron haber previsto escenarios como por ejemplo la declaración de los países del Alba. Ahí habría sido importante que los embajadores hubieran tenido un rol más activo. Eso se debe mejorar de aquí en adelante".



Juan Pablo Letelier (PS), presidente de la comisión de RR.EE. del Senado, indica que "hay que plantear con la máxima franqueza que si algún día puede llegarse a un acuerdo entre Chile y Bolivia, ello sólo es posible si Perú levanta el veto para ello. La opinión pública internacional tiene que entender que aquí hay un tercer interviniente y que es inviable cualquier tipo de avance en foros multilaterales, esto requiere de una conversación entre actores que estén involucrados, Chile, Bolivia y Perú, y eso sólo es posible realizarlo en otro clima, sin la intervención de un tribunal externo".



3.- La opinión de especialistas: Estrategia racional versus emocional

A juicio de Marilú Velasco, directora gerente de Extend, Chile ha sido "demasiado reactivo" frente a la ofensiva de Bolivia, "país que ha jugado su única carta de manera agresiva; con argumentos emocionales y aspiracionales, ha buscado presentar a Chile como un "mal vecino". Creo que los apoyos obtenidos hasta el momento son más bien ideológicos y no responden directamente a su campaña".



Sin embargo, Velasco advierte que esta situación le podría jugar en contra a nuestro país. "Chile no se puede presentar como víctima y ha entregado todos sus argumentos, pero ha sido débil en mostrar todos los beneficios y facilidades que le da a Bolivia".



En esa línea, se muestra partidaria de que los argumentos jurídicos esgrimidos por nuestro país estén "acompañados de elementos que muestren a Chile como un país que se ha preocupado por el destino de Bolivia y su pueblo, y que ha tomado medidas concretas respecto de este tema".



En tanto, para el analista Max Colodro es claro que en la estrategia chilena no han estado presentes "las sensibilidades que se generan afuera. No ha sido una prioridad del diseño".



Colodro sostiene que, "más allá de los ruidos comunicacionales o de las simpatías y distancias que generen ambas posiciones, a Chile le interesa un fallo jurídico que respete y valide la vigencia de un tratado internacional, que tiene más de 100 años".



4.- Reforzar la "agencia": ¿Nuevas figuras para el equipo de la defensa?

Nombrar a un encargado de la labor diplomática y comunicacional para el caso, para que trabaje junto al agente Felipe Bulnes. Esa es la propuesta que hace el ex canciller Hernán Felipe Errázuriz.



En medio del debate ante la ofensiva boliviana, uno de los elementos ha sido la necesidad de reforzar el equipo chileno, que -junto a Bulnes- tiene al abogado Claudio Grossman y a la embajadora en La Haya, María Teresa Infante, como coagentes.



Para algunos en el Congreso, como el senador Chahuán (RN), "siempre es necesario reforzar los equipos, sobre todo pensando que ésta es una situación sensible. Creo que hay que incorporar más recursos humanos, técnicos y económicos".



El diputado Campos (PPD), en tanto, apunta a que Bulnes no tiene dedicación exclusiva como agente de La Haya, debate que marcó la designación del ex ministro de Educación, que mantiene en paralelo labores en su equipo jurídico. "Ha jugado en contra esta discusión entre la comisión de RR.EE. y el agente Bulnes. Eso debilita la imagen de un país unido bajo un mismo punto de vista, y eso lo resalta la estrategia boliviana". A su turno, el diputado Edwards (RN) critica que "no se está juntando el consejo asesor", designado por la Cancillería e integrado por juristas y expertos en derecho internacional, que reúne a representantes de todos los sectores políticos.



"La oposición no está participando de este juicio, porque no fue llamado a los consejos asesores. Si se llama a Luis Winter (ex embajador y ex colaborador del juicio con Perú), va a decir que no ha hablado con ellos desde hace tiempo. Se desaprovechan los recursos en este plano", agrega el diputado.



5.- Más agenda para ex Presidentes y parlamentarios, piden los diputados

El reclamo del ex Presidente Eduardo Frei en La Segunda, donde afirmó que la estrategia internacional de Bolivia ha sido exitosa y que "podemos perder", caló entre los parlamentarios, varios de los cuales llamaron a intensificar la agenda de los ex Mandatarios y de ellos mismos. Ello, pese a que la Cancillería se ha coordinado con algunos diputados y senadores para que defiendan la estrategia chilena.



El PPD Jorge Tarud acusa que "hace varios meses el gobierno anunció que los ex presidentes y parlamentarios iniciaríamos una ronda pero hasta el momento no hemos recibido ninguna señal. Ahí ha habido un error. Al único ex Presidente que hemos visto moverse es a Eduardo Frei".



La RN Marcela Sabat considera que "no se ha aprovechado lo suficiente a los ex presidentes, a diferencia de lo ocurrido en el gobierno de Sebastián Piñera".



El PPD Cristián Campos, en tanto, dice que "le hemos dicho al gobierno que en cada uno de los foros internacionales en que participamos los parlamentarios chilenos estamos solos. Y cuando llegan los parlamentarios bolivianos lo hacen de manera coordinada con sus autoridades. Esto demuestra una falta de coordinación".



El RN José Manuel Edwards también cree que "no se está usando el recurso humano en circunstancias que estamos disponibles".



Mientras que el PC Guillermo Teillier afirma que "cuando nos preguntan en otros países y foros hemos transmitido de manera fidedigna la posición de Chile. Nosotros apoyamos a la Presidenta y al Gobierno".