Escucha aquí lo nuevo de los Fabulosos Cadillacs

"La Salvación de Solo y Juan" será el nombre del nuevo trabajo de la banda argentina de ska y rock Los Fabulosos Cadillacs, un álbum que se estrenará próximamente pero del que ya se pueden escuchar desde este viernes cuatro temas en las diferentes plataformas digitales del grupo.



Después de siete años sin reunirse en el estudio, la banda, fundada en 1985, vuelve a la escena musical con este nuevo disco, sucesor de "El arte de la elegancia", para el que se aliaron con Hector Castillo, el conocido productor venezolano que también trabajó junto al fallecido músico argentino Gustavo Cerati.



Aunque todavía no se conoce la fecha del lanzamiento del nuevo disco, las canciones "El fantasma", "La tormenta", "No era para vos" y "Navidad" ya se pueden disfrutar en los canales de sus diferentes plataformas musicales como Spotify, iTunes y Youtube.



Los Fabulosos Cadillacs cuentan con un Grammy en su haber y se consolidaron durante los últimos 30 años como una de las bandas referentes del rock argentino y latinoamericano.



Escucha en el encabezado de la nota "No era para vos" y a continuación los otros tres temas lanzados por la banda argentina.

