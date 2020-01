Exportadores dicen que costo laboral subió 300%

El presidente de la Cámara de Exportadores de La Paz (Camex), Eduardo Bracamonte, dijo hoy miércoles que el costo laboral subió 300%, por lo que el incremento salarial debe ser racionalizado de acuerdo con el crecimiento económico de cada uno de los sectores.



"El salario mínimo nacional se ha incrementado en 300% si uno tiene una empresa se va dar de cuenta del impacto de este incremento en el mínimo salarial, (...). Se tiene que trabajar en una política de incremento salarial racional que permita que las empresas tengan sostenibilidad en el tiempo, al lograrlo se puede garantizar el empleo", explicó.



Dijo que este año no se debe hablar de incremento salarial, porque significaría el incremento de las horas extras del trabajador, el horario nocturno, dominical y el bono de antigüedad, entre otros.



Indicó que ese sector está en estado de emergencia porque hasta la fecha el incremento salarial no se socializa de forma tripartita, y además porque el año pasado las exportaciones cayeron en 15% en valor y 5% en volumen.



"Aún el sector privado no participa de la negociación, no hemos participado somos los que pagamos pero no participamos. No hay diferenciación de sectores todo por igual, quienes emplean más gente somos nosotros", complementó.