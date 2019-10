Chavismo y oposición marcharán en Caracas

El Gobierno de Venezuela, y la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reiteraron la invitación para asistir este miércoles a sendas movilizaciones, el primero para respaldar un programa social de viviendas y la segunda para pedir respeto al reglamento para revocar al jefe de Estado.



"Los espero mañana a todos los pobladores (...) los espero en esa gran movilización de la victoria de la Gran Misión Vivienda Venezuela, pueblo organizado, pueblo movilizado garantía de las misiones y garantía de la paz", dijo el presidente, Nicolás Maduro, en su programa de radio y televisión "En contacto con Maduro".



El gobernante reiteró así la convocatoria que ayer hizo el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que invitó, horas después de que lo hiciera la oposición, a movilizarse por Caracas para celebrar un fallo del Supremo en contra de una ley aprobada por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de mayoría opositora.



El pasado viernes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró "inconstitucional" la ley con la que la AN pretendía entregar la propiedad de los inmuebles del programa social Misión Vivienda, una norma que, según el chavismo, pretendía privatizar los urbanismos que se han hecho en el marco de este programa social.



La MUD, por su parte, llamó a sus seguidores a movilizarse por las principales ciudades de Venezuela, especialmente en Caracas, para pedir que se cumplan los tiempos establecidos en el reglamento del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se active el proceso para revocar a Maduro, pues aseguran que ya se cumplió la primera exigencia.



"Ante la falta de respuesta por parte del CNE para la validación de las firmas, la Unidad Democrática convoca a la ciudadanía a marchar el miércoles 11 de mayo desde la estación de Bello Monte (este) hasta la sede del ente electoral (centro)", dice un comunicado de la MUD difundido hoy.



El secretario ejecutivo de la alianza, Jesús Torrealba, dijo en la cuenta de Twitter de la MUD: "Mañana exigiremos a las agentes electorales del PSUV que cumplan con los lapsos del RR (referendo revocatorio)".

Asimismo, el dos veces candidato a la Presidencia y gobernador del céntrico estado Miranda, Henrique Capriles, dijo que "esta movilización de mañana es para exigir que se cumpla la Constitución, es para exigir que se respete el artículo 72 (...) que establece el referendo revocatorio".



Señaló, durante un programa transmitido en el espacio web Periscope, que la movilización de este miércoles "es para que se respete el reglamento" del CNE en el que se establecen los requisitos previos a la activación del proceso de revocatorio.



Capriles recordó que el pasado 2 de mayo la MUD entregó al CNE casi dos millones de firmas de venezolanos que piden que se realice un revocatorio al presidente para cumplir con el primer requisito de entregar el equivalente al 1 % del registro electoral.



La alianza, que entregó más de ocho veces la cantidad solicitada de firmas, ha asegurado que el domingo pasado se cumplieron los cinco días continuos que según el reglamento se debe tomar el CNE para contar las rúbricas, un trabajo que ya se hizo según los testigos designados de la MUD para acompañar este proceso.



Es por ello que la coalición convocó ayer a esta movilización para pedir al Poder Electoral que ahora pase a la segunda etapa del proceso que consiste en la validación y verificación de las firmas.



La oposición venezolana ha denunciado que supuestamente cuatro de los cinco rectores del CNE trabajan bajo órdenes del Ejecutivo y actualmente procuran retrasar la activación del revocatorio para que no se pueda realizar este año.



En caso de que el referendo no se haga este año, se vencería el plazo constitucional para que se pueda elegir a un nuevo gobierno y por ello, de resultar revocado, Maduro podría ceder la Presidencia al vicepresidente de turno.