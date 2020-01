Ecos del asesinato del viceministro en la prensa internacional

“Bolivia: ¿por qué los mineros ‘consentidos’ de Evo Morales llegaron al extremo de matar a uno de sus viceministros?”, cuestionaba la cadena británica BBC en una de sus notas, al finalizar este viernes.



El asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, a manos de mineros, no pasó desapercibido en la prensa internacional y varios portales extranjeros iniciaron la jornada con la noticia de uno de los mayores golpes que recibió el Movimiento al Socialismo en sus diez años de Gobierno.



Más tarde, el argumento ‘conspirativo’ que denunció el presidente Morales, cuando apareció a primera hora de la mañana flanqueado por sus ministros, cruzaría fronteras: “Evo denunció que el asesinato de su viceministro fue una conspiración política”, tituló Clarín de Argentina, y en Perú el periódico El Comercio manifestó “Evo ante asesinato de Illanes: ‘Hay una conspiración política’”.



La brutalidad del crimen, los tres días de duelo nacional, la declaratoria de héroe y lo visiblemente compungido que estaba el mandatario en su primera aparición pública tras el deceso de Illanes, dieron notoriedad al conflicto minero que hasta entonces no había ocupado muchas planas internacionales.



Prácticamente todos los medios de la región y periódicos de países más lejanos como Francia (Le Monde Diplomatique o Libération), España (El País, El Mundo o La Vanguardia), el Reino Unido (The Guardian o The Telegraph) o Alemania (Der Spiegel), por nombrar algunos, volcaron la mirada a Bolivia.



Noticia del secuestro

Algunos periódicos siguieron el caso antes de que el asesinato del viceministro sea confirmado por una autoridad de Gobierno. Por ejemplo, el diario chileno La Tercera incluyó entre sus líneas la declaración del periodista de la radio de Fencomin, Moisés Flores, quien aseguró haber visto el cuerpo de Illanes sin vida en horas de la tarde. Otros medios, a través de las redes sociales, registraron el anuncio del secuestro y la posibilidad de que hubiera sido victimado.



Tras varias horas de rumores y desconcierto, el asesinato de la autoridad fue confirmado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a las 23:00 horas del jueves