Hallan una fosa común gigante en plaza de Potosí

Trabajadores encontraron una fosa común gigante en la plaza 6 de agosto de la ciudad de Potosí, cuando realizaban los trabajos de remodelación de ese predio público. Se hallaron cientos de restos óseos entre cráneos y fémures.



La información, difundida por "El Potosí", señala que los trabajadores que intervienen en la obra excavaban zapatas para el vaciado de las estructura de los arcos del “Triunfo”, que anteriormente hubo en la colonia en la Villa Imperial.



Hasta el final de la tarde de ayer no se paralizaron las obras, pese al macabro descubrimiento, y se espera para esta jornada un informe de las autoridades municipales sobre lo encontrado, aunque no es la primera vez que se registra algo así en ese municipio colonial.



Más informes de medios de comunicación de Potosí detallan que la mayoría de las piezas corresponden a niños, aunque todavía no se determinó su data y tampoco los motivos por los que fueron enterrados en ese sector de la ciudad.



Imágenes de los restos hallados en Potosí: ,

Los restos humanos fueron descubiertos ayer cuando se realizaba una excavación. (foto: Róger Vera) Se espera para las próximas horas un informe oficial de las autoridades municipales. (foto: Róger Vera) La mayoría de las piezas corresponden a niños, según medios de comunicación de Potosí. (foto: Róger Vera) No es la primera vez que se realiza un descubrimiento de esas características. (foto: Róger Vera)