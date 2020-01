Ven 'mala onda' en creer que Evo no saludó al Vice

El vicepresidente Álvaro García Linera asegura que tiene la mejor relación con el presidente Evo Morales, ante comentarios de un distanciamiento, tras un video en el que se muestra que el mandatario no le dio la mano durante la parada militar.



"Me ha provocado risa esa noticia trucha del canal televisivo, porque ese día hemos estado con el presidente desde las 07.00 de la mañana, hemos desayunado juntos, hemos salido juntos para ir a la parada Militar y por supuesto que cuando baja a pasar revista y vuelve al pacto, no había necesidad de saludarme porque hemos estado dos horas juntos", manifestó la segunda autoridad del país en rueda de prensa.



Explicó que se trata de "comentarios maliciosos, mala onda y ojalá el canal rectifique esa información. Es un abuso interpretativo", sobre las reacciones que derivó el momento, registrado durante la Parada Militar que se celebró el fin de semana en Santa Cruz.



La grabación, de red Unitel, muestra que Morales subió al palco del Cambódromo, saludó a todos los presentes, incluso en filas alejadas y dejó con la mano extendida a García Linera, pese a que en dos ocasiones pasó por delante.



