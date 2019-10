No es lo mismo un equipo de topodrone que un dron

EL DEBER acudió a especialistas en la venta y manejo de centros de monitoreos móviles y drones para servicio de seguridad.



La firma Dirty, representada por Fabián Égüez, asegura que no es lo mismo un topodrone que un dron. “El topodrone ve la capas y subcapas de la tierra, esto está más aplicado a la agricultura”, según el experto.

Según consta en la documentación del 17 de enero de 2014, lo que la empresa Army Security entregó a la Alcaldía municipal fue una aeronave no tripulada FV-8 topodrone.



La Policía no solo observó falencias de este topodrone sino también del centro de monitereo móvil