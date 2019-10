Piérola responde y Delius se torna agresivo en redes

La diputada, Norma Piérola, le respondió a Alejandro Delius, músico que en su cuenta en Twitter llamó como un animal cuadrúpedo usado para carga a la opositora. Se anticipa una denuncia por acoso político y violencia contra la mujer.



“Me tiene sin cuidado la opinión de un retar... mental que por tener tráfico de influencias con una señora o con el Gobierno, se atreve a mencionarme. Al hacerlo comete el delito de acoso político y violencia contra la mujer. Tenga o no tenga pareja, me voy a encargar yo de iniciar un proceso contra él en los próximos días”, dijo la política.



Explicó que "nunca me he referido a la rara relación que él tiene con Zapata sobre eso de que supuestamente Gabriela Zapata le prestó el vehículo para que le hagan una limpia, seguramente de la Pachamama que cuesta 9.000 dólares que hace la otra persona. Ahora, 9.000 dólares, imagínese, ese pachamamólogo es millonario”.



Mientras que el compositor se tornó más agresivo en su cuenta en Twitter, utilizando adjetivos como "ladrón", "rata" e incluso amenazando a algunos de sus seguidores, quienes tomaron como burla el trabajo realizado para la exnovia de Evo Morales.



"Limpiar el espíritu de una persona es equilibrar su alma para que encuentre paz, para nada es borrar de un plumazo años de delincuencia. Ojo", escribió hace algunas horas el cantante, sobre las tareas realizadas para Zapata.



