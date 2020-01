Llegada de Evo y su comitiva tensiona a Tarija

Al presidente Evo Morales y su comitiva les aguarda un ambiente tenso en Tarija por las amenazas de sectores cívicos que convocan a una marcha de “cacerolas” y otras acciones radicales entre el 5 y 6 de este mes, cuyo acto oficial se desarrollará en instalaciones de un hotel privado.



El expresidente del Comité Cívico, Walter Mogro, dijo que Morales no tiene moral para llegar, ya que en su gestión no impulsó el desarrollo departamental y que ahora se convive con una crisis financiera.



A esta posición se sumó el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Mario Castillo, al decir que se justifica la reacción de sectores cívicos por los malos resultados en la gestión del MAS que puso un gobernador interino en el pasado, cuando el departamento vivió cuatro años de bonanza económica por los ingresos de la renta petrolera.



El presidente de la Brigada Parlamentaria y senador suplente del MAS, Henry Chávez, pidió la unidad de todos para no empañar el acto oficial del 6 de agosto, cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional sesione y el presidente Evo Morales dé su mensaje al país.



“A través de las redes sociales, están convocando a una marcha de cacerolas. Ya vino el ministro de Economía, Héctor Arce, para explicar sobre el presupuesto y el dinero que tiene la Gobernación de Tarija en Caja y Bancos. Entonces nos lleguemos a la confrontación y busquemos la unidad”, exclamó.



El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Williams Guerrero, exhortó a los cívicos y otros sectores a dejar de lado las posiciones radicales porque se pone en riesgo la llegada del presidente Evo Morales y asambleístas para cumplir con el acto oficial por el 6 de agosto.



Tarija depende de una economía "rentista" administrada por la Gobernación que ahora soporta una crisis por la disminución de sus ingresos de Regalías e IDH causada por el bajo precio del petróleo, además de los débitos automáticos e inconsulta de su presupuesto anual.



El secretario de Economía y Finanzas, Sergio Nieva, dijo que el Gobierno central abonó Bs 79 millones por Regalías menos de lo que debía ser depositado hasta julio de este año y cuyo monto es contrario al expresado por el ministro Luis Arce Catacora, cuando aseguraba que al mes de junio de este año se depositó Bs 37 millones más de lo programado.



“Es apenas Bs 22 millones que representa más de Bs 42 millones menos de lo que se recibió en junio y Bs 163 millones del depositado en enero de este año”, indicó Nieva.