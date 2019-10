Guatemala: de la Presidencia a la cárcel en un día

Otto Pérez Molina renunció a su cargo de presidente de Guatemala esta madrugada, e inmediatamente pasó a una audiencia judicial bajo acusaciones de ser el cabecilla de una red de corrupción. Esta tarde un juez dictó su prisión provisional y ya está entre rejas.



El juez Miguel Angel Gálvez, del Tribunal de Mayor Riesgo B, determinó que Pérez debe permanecer en el cuartel militar de Matamoros, en el centro de la capital, por riesgo de fuga.



La medida fue dictada al final de una maratónica audiencia en la que el Ministerio Público (fiscalía) presentó cargos y pruebas contra Pérez. La sesión fue suspendida y programada para continuar el viernes.



El abogado del ahora expresidente, César Calderón, rechazó la determinación y pidió al juez reconsiderarla al recordar que Pérez se presentó voluntariamente al tribunal y no pretende evadir a la justicia.



"Como presidente (Pérez) tenía amplios poderes que pudo haber utilizado, como medios aéreos y terrestres, para quedar fuera del alcance de la ley" y no lo hizo, destacó Calderón.



El juez Gálvez replicó que la medida responde no solo al riesgo de fuga, sino también al peligro a la integridad física de Pérez, quien fue blanco de masivas manifestaciones que exigían su renuncia.



Mientras Pérez Molina comparecía ante la justicia asumía como nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Maldonado .



