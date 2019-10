Opositores celebran la victoria del 'No' en el país

Samuel Doria Medina afirmó que el oficialismo sufrió una derrota,misma que atribuyó a las denuncias de corrupción y aseguró que eso derrumba la idea de un único partido hegemónica. Aseguró que la victoria le pertenece a todo el pueblo boliviano.



Mientras que Ernesto Suárez señaló que el triunfo del rechazo a la reelección es una respuesta ciudadana ante la injusticia y "persecución" delos perseguidos políticos.Mencionó el caso de Carmelo Lens, detenido preventivamente por más de 6 meses.



José María Leyes, alcalde de Cochabamba por Demócratas, dijo que sabían que "era seguro,pero que no sería fácil. En seis de nueve departamentos ganó el No a la reforma constitucional. Bolivia le dijo sí a un nuevo futuro".



Doria Medina mencionó además el activismo que existió en las redes sociales con los casos de corrupción, señalando que a partir de ahora se pueden construir alternativas de liderazgos, incluso al interior del oficialismo.



Desde el oficialismo, las autoridades nacionales apuntan a un "empate técnico" en el referendo, esperando que el MAS reciba más votos del área rural y del exterior, espacios donde consideran que el caudal de la votación será favorable.