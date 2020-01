Más de 4.000 kilos de carne intentaba ingresar de contrabando

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), en operativo de control rutinario, decomisó 4.714 kilos de productos cárnicos que se encontraban camuflados en un camión que trasladaba arena en el puesto de control Rosario del Yata distante a 32 kilómetros del Municipio de Guyaramerin (Beni).

Libardo Chávez, técnico del Senasag encargado del decomiso, informó que el producto incautado era de procedencia brasileña y estaba compuesto de: 4.250 kilos de pollo, 264 kilos de salchicha y 200 kilos de chorizos.

El documento añade que la carga no solo no cumplía con la documentación requerida, sino también no contaba con la norma de la conservación y mantención de la cadena de frío.

En la ocasión, Chávez adelantó que estos operativos sorpresa, continuarán en esta zona fronteriza con el fin de precautelar la inocuidad alimentaria de los productos que ingresan al país.