Pasaportes para terroristas: delito internacional

Acaba de hacerse pública una investigación llevada adelante durante un año por CNN en Español sobre la emisión de visas y pasaportes venezolanos en favor de personas extranjeras que pudieran tener vínculos terroristas. Es más: hay sospechas de que esto se complementaba con certificados de nacimiento y otros documentos personales falsos. Así, a los abusos del chavismo que todos conocen, se ha añadido un grave delito con ramificaciones internacionales que toca, principalmente, a sus líderes, incluido el recientemente designado vicepresidente.

En el pasado, el Gobierno estadounidense justificaba su paciencia con el régimen agresivo del presidente Chávez con el argumento de que no estaba en juego la seguridad de su país. Pero, con esta denuncia, ha cambiado esa percepción, pues el terrorismo sí es una permanente amenaza contra Estados Unidos y, por supuesto, contra la democracia, la libertad y la vigencia de los derechos humanos. No extraña, entonces, que en el Senado estadounidense, conocida la investigación, se haya urgido a que se asuman medidas para contrarrestar esta potencial amenaza. El senador republicano Marco Rubio manifestó que informes provenientes de naciones del hemisferio occidental, no de Estados Unidos, “vinculan directamente al ahora vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, con los 173 pasaportes y cédulas expedidas a individuos provenientes de Oriente Medio, incluida gente vinculada al grupo terrorista Hezbollah”.

Esto debe preocupar a todos –hay que reiterarlo– pues no se trata solo de la seguridad de los estadounidenses, sino de todos, pues el terrorismo no tiene fronteras. Hay que recordar, por ello, el atentado terrorista en Buenos Aires, atribuido al Gobierno iraní, del 18 de julio de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), con un saldo de 85 muertos, entre ellos seis trabajadores bolivianos, y 300 heridos.

La reciente investigación de CNN en Español coincide con una nueva actitud: ya no se olvidan los delitos de los gobernantes. La justicia peruana, al dictar prisión provisional del expresidente Alejandro Toledo, ratifica que tarde o temprano se pagan las tropelías cometidas al amparo del poder. Si sigue esta tendencia hay quienes deben pone las barbas en remojo; sin embargo, es ostensible que los sátrapas, como los chavistas, crean que nunca tendrán que responder por sus tropelías, quizá con la idea equivocada de que, en caso de su salida o caída, aún les quedaría la puerta del exilio