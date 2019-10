Bolivisión apuesta por lo ‘made in Santa Cruz’

La red tiene a la ciudad de los anillos entre ‘ceja y ceja’, por eso se prepara para implementar – antes del segundo semestre del año- tres ediciones informativas hechas en Santa Cruz y dirigidas al público cruceño. “Hemos replanteado la estrategia porque la gente piensa y consume diferente”, explica Remy Montaño, gerente comercial nacional, que asumió el cargo en noviembre.



Los nuevos productos llevarán el sello de Al Día, manteniendo la línea escenográfica (que será renovada a escala nacional) y los horarios. Para ello, construirán un estudio que aprovechará la ubicación de sus instalaciones, frente al Parque Urbano.



Aunque aún no se han revelado los nombres de los presentadores que estarán a cargo de la revista matinal, del noticiario meridiano ni del informativo nocturno, el ejecutivo adelantó que apostarán por nuevos talentos que puedan aportar frescura a la pantalla. Una vez los programas estén al aire, se reforzará la presencia del canal en línea. Y, aunque actualmente están enfocados en la puesta en marcha de los informativos, no se descarta la adquisición de nuevos formatos en el futuro.



Seguidilla de estrenos

Mañana, a las 17:30, arrancará la nueva temporada de Caso Cerrado, programa que tiene su presencia asegurada en Bolivisión hasta 2018.



El sábado 17, a las 20:00, hará su debut el reality de imitadores Yo soy el artista, bajo la conducción de Lucero. En febrero, la telenovela La malquerida, protagonizada por Victoria Ruffo, Ariadne Díaz y Christian Meier, se verá de lunes a viernes, a las 19:00, y en agosto volverá la alabadísima The Walking Dead a la pantalla nacional