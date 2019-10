8 frases para entender la reunión Bolivia - EEUU

El presidente de Bolivia, Evo Morales, y el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos (EEUU), Peter Brennan, sostuvieron una reunión en Palacio de Gobierno. Es la primera vez en ocho años que un diplomático del gobierno de Barack Obama sostiene un encuentro de esas características en los últimos ocho años.



A continuación las nueve frases más relevantes del encuentro, que se prolongó por más de una hora y que dejó un pronunciamiento conjunto muy cordial, en la que expresaron sus intenciones de mejorar la relación entre ambos países.



Peter Brennan (encargado de negocios de EEUU):



1. (La reposición de embajadores) espero que en el futuro sea algo que tenemos que consultar con el Departamento de Estado y la Casa Blanca

Es un paso importante la reunión, agradezco mucho al presidente por recibirnos esta mañana en Palacio de Gobierno.



2. No puedo dar una fecha, es algo que estamos haciendo paso a paso, para llegar al nivel de embajadores, es un próximo paso.



3. En los EEUU hay una clara separación de poderes y tiene que haber respeto para eso, ahora (el caso de Goni) está en manos de la justicia y son ellos los que lo van a manejar.



4. No tenemos nada planificado con el presidente, tenemos reuniones constantes con la Cancillería y esperamos seguir con esas reuniones.



Evo Morales (presidente de Bolivia):



5. Bolivia es parte de la cultura del diálogo, de la amistad, de las relaciones y dentro de ese marco, rápidamente hemos agilizado nuestras relaciones en esta tarea, (el encargado de negocios de EEUU) me informó que viene con el mandato de mejorar las relaciones.



6. Nosotros no podemos estar fuera de las relaciones en un contexto internacional muy importante en lo político y estamos acá para retomar relaciones con el Gobierno de EEUU.



7. Quisiéramos acelerar estas relaciones entre el Gobierno de Bolivia con Estados Unidos.



8. Es una primera reunión después de mucho tiempo, retomamos a pedido de la embajada de EEUU, mediante la Cancillería y quiero agradecer, bienvenido como siempre.