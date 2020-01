Médica indígena va por la Presidencia de México

El Congreso Nacional Indígena (CNI) y simpatizantes zapatistas eligieron el domingo como candidata a las Presidenciales de México del 2018 a María de Jesús Patricio, Marichuy, médica tradicional de la etnia nahua.



Tras dos días de debates, los indígenas delegados y concejales de 58 pueblos originarios eligieron a Patricio, originaria de la comunidad de Tuxpan, en el occidental estado de Jalisco, como su representante en las elecciones del próximo año y también portavoz del Congreso Nacional de Gobierno (CNG).



En su discurso, ya como portavoz del CNG, Patricio llamó a los pueblos originarios a "participar en la reconstrucción del país" en conjunto con el Concejo Indígena Nacional.



Es la primera vez que una candidata indígena se presentará a una elecciones Presidenciales, y ello se enmarca dentro de la reforma electoral del 2014, que permitió que se establecieran candidaturas independientes en las elecciones.



La propuesta fue dada a conocer este domingo en plenaria pública por la Comisión Coordinadora Indígena del CIG.



Antes de ratificar la propuesta, desde la organización destacaron que "la compañera Marichuy no se vende, no claudica y no se rinde", y resaltaron que se formó dentro del organismo indígena.



Tras el anuncio, la comandancia general del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que apoyará la candidata, solicitó el permiso "de platicar con ella para saber qué siente su corazón y si puede hacer ese trabajo".



Marichuy fundó en 1992 la casa de salud Calli Tecolhuacateca Tochan, que da atención a grupos vulnerables de su comunidad y brinda atención médica a través de los conocimientos como herbolaria que heredó de su abuela.



Desde hace 20 años pertenece a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) en la Universidad de Guadalajara.



En 2015, el Ayuntamiento de Tuxpan le otorgó el Galardón al Mérito Tuxpanense por preservar la medicina tradicional y la herbolaria, así como por su vinculación con las comunidades indígenas del país.



En conferencia de prensa, los integrantes del CNI sostuvieron que su vocera será "registrada como candidata independiente, sin embargo no realizarán campaña política, más bien un movimiento articulado".



Afirmaron que este movimiento será el "más grande la historia" de la lucha indígena.



La presentación de la candidata estuvo enmarcada en un encuentro en el que se expusieron numerosos casos de violaciones a los derechos humanos en las regiones indígenas de México y en algunas de Guatemala.



También se habló de la crisis migratoria que afecta varios países del mundo y el tratamiento europeo que se da al fenómeno, y todas estas temáticas fueron leídas durante la asamblea popular.



El pasado octubre, los zapatistas informaron que, junto con el CNI, nombrarían a una mujer para que participara en las elecciones presidenciales del 2018, y algunos medios llegaron a señalar que la candidata sería una guerrillera surgida del EZLN.



Un mes más tarde, el EZLN negó tener intenciones de presentarse con una candidata indígena en las elecciones, y acusó a los medios de comunicación de tergiversar sus palabras.



De esta manera, matizaron su mensaje y explicaron que solo darían respaldo a la candidata que eligiera el CNI.



Unos 848 indígenas entre delegados y concejales de todo el país, se integraron este fin de semana en tres mesas de trabajo para diseñar el propósito y estrategias de actuación del CNI, así como delinear sus planes de acercamiento a la sociedad civil.



Concluyeron así un plan de trabajo establecido a finales del 2016, cuando anunciaron que elegirían a una indígena para candidata a la Presidencia de México en 2018.