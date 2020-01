Paro del personal de salud afectó a más de 500 pacientes

Más de 500 pacientes de los hospitales del tercer nivel se quedaron ayer sin atención médica debido al paro de 24 horas que cumplieron los trabajadores del sector salud. La medida logró agilizar el pago del incremento salarial del 7% y del retroactivo, toda vez que la Asamblea Legislativa Departamental autorizó el pago del beneficio, en una sesión realizada por la tarde.

En la maternidad Percy Boland, unas 150 gestantes no consiguieron hacer sus controles prenatales ni acceder a exámenes ginecológicos debido a que no había atención en la consulta externa. En este nosocomio, el paro continúa hoy, porque los trabajadores tienen un pliego petitorio propio, que incluye otras demandas, como el funcionamiento del caldero industrial para el lavado de las prendas.

En el hospital de niños Mario Ortiz ayer solo atendieron los casos más urgentes. A la mayoría se le pidió retornar hoy, pues los trabajadores habían decidido acatar el paro. Allí, Gabriela Ribera logró que a su niño, de 4 años, -que ingresó por Emergencia- le tomaran muestras de laboratorio.

Distinta fue la suerte que corrió Jessenia García, que llegó temprano con una orden de derivación para hacer atender a su hijo, de casi dos años, afectado por hernia en sus genitales, pero esto no fue posible.

“Esto es un perjuicio. He dejado solos a mis tres hijos mayores para traer al más pequeño. Me dicen que vuelva mañana”, dijo García, que había llegado desde la urbanización Aqualand, municipio de Warnes, en busca de asistencia.

La misma situación vivió Mateo Padilla, de 72 años, que en el hospital San Juan de Dios se topó con las ventanillas de la consulta externa cerradas. Buscaba una ficha para el dermatólogo, pues tiene una afección en la piel. Hace algunos días fue atendido en el centro de salud Santa Rosita y, de allí, lo derivaron al San Juan de Dios. Cerca de las 11:00, aún aguardaba en la banca del hospital, esperanzado en que el paro sea suspendido, lo que no sucedió.



Por el contrario, a esa hora los trabajadores marchaban hacia la Gobernación para exigir que apuren el pago del beneficio. “Lamentamos el perjuicio, pero el reclamo (de los pacientes) debe hacerse a las autoridades”, expresó el dirigente máximo del sector, Robert Hurtado. Advirtió que las próximas medidas serán al gobierno municipal, que tampoco ha cumplido con el pago del incremento.

Por la tarde, la Asamblea Legislativa Departamental aprobó la ley que autoriza el pago del aumento y del retroactivo para el sector salud.



El asambleísta Alcides Villagómez, que preside la comisión de salud, dijo que el tema no fue tratado antes por trabas burocráticas. “El Gobierno emite el decreto, autorizando el aumento, el 1 de mayo, pero después de dos meses recién envía a la Gobernación la escala salarial, con lo que han hecho el ajuste necesarios en los hospitales. El documento nos llegó hace tres días”, dijo Villagómez.

Por su parte, el secretario de Salud, Óscar Urenda, dijo que cumplido este paso se cumplirá con ese derecho laboral.