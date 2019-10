En carnaval, toda la carne en el asador

Llega Carnaval y, gastronómicamente hablando, Santa Cruz de la Sierra pone toda la carne en el asador. El churrasco es una tradición en la ciudad, que en esta época festiva se le rinde particular devoción.



Aquí disfrutamos de múltiples lugares para degustar de un buen churrasco o parrillas, con carne autóctona y que no tiene nada que envidiar a la de otro país. Una de las churrasquerías más tradicionales es Don Miguel, que acaba de cumplir 45 años satisfaciendo a los cruceños y que se expandió a la zona norte de la ciudad.



Los Hierros también tiene una importante oferta, que desde este mes será servida en su moderno local de Equipetrol. A pocas cuadras de allí se encuentra otra gran ‘catedral’ de la carne, El Arriero, que ya tiene una clientela ganada.



En el mismo nivel de calidad se encuentran Santa Brasa, La Caballeriza, La Buena Mesa y la más que tradicional Casa del Camba. Y si de rodizios de estilo brasileño se trata, destaca Brasargent.



Y si prefiere prepararlo en casa, les doy algunos consejos básicos. Al comprar la carne, asegúrense de que sea tierna, de color rojo esplendoroso y, dependiendo del corte, que tenga una capa de grasa delgada y clara (no amarilla).



El peso ideal para el corte punta de S es de 1,2 kg y se calcula aproximadamente medio kilo por persona.



En lo referente al carbón, no debe hacer llama y parte del éxito es mantenerlo en una temperatura media constante y sin cambios bruscos de calor. Primero se debe calentar la parrilla y no adicionen carbón nuevo cuando se vaya extinguiendo, ya que eso provoca que la temperatura baje.



Finalmente, sobre la sazón, el churrasco es: buena carne, control del fuego y sal gruesa. Ahora sí, a poner todo sobre el asador para Carnaval. Y no se olviden del vino, que es el maridaje perfecto