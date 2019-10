Chile intenta mostrar que Bolivia 'rompió' el diálogo

La nueva estrategia de Chile para refutar la Demanda Marítima ante La Haya se fundamenta en "instalar la idea fue Bolivia quien rompió el diálogo", según reveló una publicación de la revista "Qué Pasa" que se imprime en el vecino país



"El equipo que ahora encabeza José Miguel Insulza preparó un nuevo diagnóstico a partir del cual buscan desmitificar la postura boliviana en La Haya y cuestionar los intereses políticos del presidente Evo Morales", explica ese medio.



Conoce más: Evo ve contradicciones en Insulza y ratifica llamado



Este fin de semana los senadores Andrés Allamand e Ignacio Walker partirán a Alemania y luego se reunirán en Inglaterra con sus pares Hernán Larraín (UDI) y Ricardo Lagos Weber (PPD), para realizar gestiones diplomáticas en ambos países difundiendo la postura chilena.



Ambos recibieron instrucciones de su Cancillería, específicamente de la oficina asesora en comunicaciones que dirige Ascanio Cavallo, respecto al mensaje que deben transmitir para contrarrestar el mensaje boliviano.



Lee también: Chile pide retirar demanda para iniciar diálogo



En sus entrevistas agendadas con los medios de comunicación extranjeros deberán remarcar la idea fuerza de que "quien rompió el diálogo no es Chile sino que Bolivia", y que el juicio en La Haya ha tenido un efecto adverso para los intereses de Bolivia, ya que ha indispuesto a la opinión pública chilena, cerrando cualquier viabilidad política para una salida al mar.



"Se difundirá el mensaje de que Evo Morales no es un líder indígena, sino que es un exdirigente cocalero, uno de los gremios más poderosos de Bolivia. Y que ni siquiera habla aymara. También que Evo Morales maneja el tema de la demanda marítima para ordenar su política interna y que tiene fines electorales".



Puedes ver: Evo ve a Insulza amigo de Bolivia y lo invita a hablar



Además de la gira de los senadores, también viajarán a Cuba una delegación compuesta por el miembro del equipo chileno, Gabriel Gaspar, el diputado Aldo Cornejo y el dirigente Juan Andrés Lagos. Otro viaje se realizará al Caribe anglófono.



Desde que en octubre pasado Gaspar, Ascanio Cavallo y Joaquín Fermandois entraron a reforzar el equipo chileno, prepararon un nuevo diagnóstico sobre la forma de enfrentar este tema a nivel internacional y cual debe ser la estrategia política y no jurídica.