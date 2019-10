Ordenan llenar Caracas con imágenes de Chávez

Este miércoles, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Caracas, Henry Ramos Allup, ordenó el retiro de las imágenes de Hugo Chávez, Simón Bolívar y Nicolás Maduro del hemiciclo.



El hecho fue considerado un desagravio por los oficialistas y este jueves el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, anunció que se llenarán las calles de la ciudad con imágenes del prócer y el expresidente Hugo Chávez.



"He dado la orden de que en las próximas horas en todas las calles de Caracas, en todos los postes, en las vallas, esté la imagen de nuestro libertador Bolívar y esté la imagen de nuestro padre Chávez", dijo Rodríguez frente a un grupo de partidarios en la plaza Bolívar de Caracas, según informa el canal VTV.



"No se metan con los amores del pueblo, nuestros amores son sagrados, nosotros no nos infectamos de su odio", añadió Rodríguez.



Por su parte el presidente de la Asamblea argumentó el retiro de las imágenes en sentido de mantener la independencia del Poder Legislativo, según reporta la agencia EFE.