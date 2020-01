Crean tinta de tatuaje que desaparece en un año

Hasta ahora, la cirugía láser era la única manera de eliminar completamente un tatuaje; un proceso que es caro, largo y doloroso. Básicamente, la eliminación de tatuajes con láser funciona pulverizando las partículas de tinta atrapados en la piel.



Una empresa creada por graduados de la Universidad de Nueva York ha desarrollado una tinta para realizar tatuajes que desaparecen en un año.



Con este sistema el tatuaje comienza a desvanecerse y la persona tiene la oportunidad de, o bien adaptar el diseño original o simplemente deshacerse de él.

"Desde que era joven me interesaron los tatuajes, pero mis padres se oponían a que me los haga, sobre todo debido a su permanencia.



Al final, me hice un tatuaje, pero cuando quise quitármelo tuve que hacerlo a través de la cirugía con láser, una experiencia incómoda que nos inspiró a buscar una opción" contó al portal ScienceAlert.com, Shin Seung, gerente de Ephemeral, nombre de la compañía que ha creado la novedosa tinta, que será lanzada al mercado en 2017.?