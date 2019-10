Miles cruzan la frontera Venezuela-Colombia

Una marea de venezolanos, calculada en más de 35.000 personas por la cancillería colombiana, cruzó hoy la frontera común para comprar en la ciudad de Cúcuta alimentos y medicinas que no consiguen en su país, aprovechando la apertura por unas horas de los pasos limítrofes.



Desde antes del amanecer ya había largas filas de personas que esperaban la apertura del paso en los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que comunican a Cúcuta con las ciudades venezolanas de San Antonio del Táchira y Ureña, respectivamente, y que forman la frontera más dinámica de ambos países.



A las 5.00 hora local (10.00 GMT) la eufórica multitud de hombres, mujeres y niños empezó a pasar hacia Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, autorizara la apertura por unas horas de la frontera con esta ciudad, cerrados por orden suya desde el 19 de agosto del año pasado.



"Más de 35.000 personas, que es una cifra muy significativa pasaron la frontera y hasta el mediodía unas 10.000 ya habían regresado a Venezuela, esperamos que las demás lo hagan también de forma ordenada hasta el finalizar el día", dijo por teléfono a Efe el director del Plan Fronteras para la Prosperidad del Gobierno colombiano, Víctor Bautista.



El alboroto en los dos puentes internacionales fue diferente del dramatismo que tuvo hace casi once meses la expulsión de Venezuela de miles de colombianos después de que Maduro ordenó el cierre de la frontera en el marco de una campaña contra el contrabando y presuntos paramilitares.



Entre la multitud, algunos agradecían hoy con carteles a Colombia por facilitar este corredor humanitario.



"Colombia, gracias por su solidaridad con Venezuela", exhibía en una pancarta una mujer que junto con su familia conversó en el puente Simón Bolívar con el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar.



Una vez en territorio colombiano, los venezolanos se dirigieron a los supermercados de cadena y a los de barrio para comprar arroz, azúcar, mantequilla, aceite, papel higiénico, jabones y otros artículos de higiene personal, así como medicinas.



"En Venezuela no tenemos nada, gracias al país colombiano que nos está sacando de esta miseria que tenemos en Venezuela", dijo a Efe Irama Sayago, una mujer que regresaba con unos paquetes a su país.



Un hombre de unos 45 años, que prefirió no dar su nombre, aseguraba ya cerca de la línea fronteriza: "Gracias a Dios conseguí algo porque aquí no se consigue nada. Aunque sea por el río hay que volver a pasar porque mis hijos no pueden aguantar hambre".





Miles de personas cruzan el puente fronterizo