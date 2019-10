Micro empresarios dudan pago de doble aguinaldo

La Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios (Conamype) anunció la realización de un estudio técnico-económico que definirá si este sector ha tenido un crecimiento superior al 4,5% este año y, a partir de ello, establecer si debe o no pagar el doble aguinaldo.



Hay varios sectores, afirmaron, que no han tenido un crecimiento este año y uno de ellos es la manufactura que "no está en condiciones de pagar el doble aguinaldo", debido al contrabando de ropa usada proveniente de China y Estados Unidos, explicó el dirigente Humberto Baldivieso.



El Decreto Supremo 1.802 estableció en 2013 el pago de un segundo aguinaldo en el sector público y privado. Este pago se realiza siempre y cuando el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) supere el 4,5%.



El ministro de Economía, Luis Arce, adelantó, semanas atrás, que para este año existe una probabilidad de 99% para que se pague el segundo aguinaldo a fin de año.



El decreto no prevé que algún sector pueda no pagar el doble aguinaldo si es que no logra un crecimiento individual del 4,5%.



A fines de agosto, el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, planteó al Gobierno la eliminación del pago del doble aguinaldo a las micro y pequeñas empresas, considerando su precaria situación económica. Para el caso de las medianas y grandes propuso mantener el beneficio si el sector al que pertenecen tuvo un crecimiento mayor al 4,5%.

Empresarios regionales han señalado que el pago debería darse solamente cuando cada departamento logre ese crecimiento del PIB.