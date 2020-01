Bolivia buscará presidir a los 'Países No Alineados'

El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que postulará a su país a la presidencia pro témpore del Movimiento de los países No Alineados (Mnoal). "Yo se lo pedí a mi canciller (David Choquehuanca), será en el 2021-2022 que haremos la solicitud", precisó en la víspera.



El mandatario boliviano manifestó su alegría porque la presidencia de los No Alineados esté en manos de un país antiimperialista como Venezuela, pero lamentó que dentro de las filas del Movimiento existan naciones con políticas neoliberales, de acuerdo a La Radio del Sur.



La autoridad explicó que "hay gobiernos pro imperialistas dentro de Los No Alineados ¿Cómo ellos nos conducirían? Por eso me alegra que esté en manos de Venezuela, es una garantía”, manifestó y expresó que las fuerzas progresistas de América Latina deben contrarrestar las agresiones.



"Debemos enfrentar lo que pasa sin humillarnos, con trabajo permanente, al lado de los movimientos sociales, sin perder el contacto con la gente, sin dejar de impulsar políticas sociales (…) los pueblos evalúan los resultados de nuestras gestiones", agregó Morales.



La autoridad nacional estuvo presente en el encuentro de las naciones, realizado en Margarita (Venezuela). organización internacional, fundada oficialmente hace 55 años, en 1961, y que está integrada por 120 países de África, Asia, Europa Oriental y de América Latina y el Caribe.