“Me quieren matar”, dice la esposa del opositor Leopoldo López

Lilian Tintori, esposa del dirigente radical preso Leopoldo López, denunció este jueves que quieren asesinarla y responsabilizó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por el homicidio de un político opositor durante un mitin de campaña, en el que ella misma participaba, para las legislativas del 6 de diciembre.



"Me quieren matar", dijo Tintori en una rueda de prensa en la que aseguró que estaba a "dos metros" de Luis Manuel Díaz, secretario de Acción Democrática (AD) en el estado Guárico (centro), cuando fue baleado el miércoles en la noche.



La esposa de López, que no precisó quién pretende acabar con su vida, responsabilizó a Maduro por el crimen de Díaz y lo instó a llamar a sus simpatizantes a "mantenerse en paz". "Quieren meterle terror a los venezolanos (...) Responsabilizo directamente a Nicolás Maduro", sostuvo.



En un relato sobre el ataque, Tintori dijo que "estábamos en la tarima, la candidata (a diputada) Rummy Olivo iba a comenzar a cantar una canción. Yo estaba al lado de ella y en ese momento se escuchó muy cerca una ráfaga de diez tiros. Nos tiramos al piso y lo que hice fue revisarme el cuerpo porque sentía que me los habían dado a mí".



La noche del miércoles, el diputado Henry Ramos Allup, portavoz nacional de AD, aseguró que el ataque fue cometido por "bandas armadas" vinculadas al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).



Pero esa versión fue rechazada este jueves por Maduro, quien atribuyó el hecho a un "ajuste de cuentas entre grupos rivales".



Tintori acusó además a los cuerpos militares y de Inteligencia venezolanos de haber provocado una avería en la aeronave en que viajaban miembros de su equipo de campaña el miércoles, y que provocó una falla que ocasionó su incendio al aterrizar.



"Esa avioneta que estuvo en el aeropuerto fue intervenida por el régimen y no me da miedo decirlo", afirmó la esposa de López, quien purga una condena a casi 14 años de cárcel.



En las últimas dos semanas, la oposición ha denunciado varios incidentes que han involucrado a sus líderes, entre ellos el excandidato presidencial Henrique Capriles.



La oposición ha repudiado en particular una declaración de Maduro, quien dijo que, en caso de una victoria de la oposición en las parlamentarias, está "preparado políticamente y militarmente para asumirla" y se "lanzaría a las calles".