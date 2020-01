Ismael Cala se retira de CNN; abandona un 'éxito'

El reconocido periodista y presentador de televisión Ismael Cala anunció en las últimas horas que abandona la cadena de noticias CNN en español, compañía en el que trabajo por muchos años.



“Todos tenemos una misión y un legado”, comentó Cala al explicar que en adelante dedicará sus esfuerzos a su compañía Cala Enterprises y a la Fundación Ismael Cala. Dijo que regresará en 2017 a la televisión, reinventándose en nuevos proyectos.



“CNN ha sido una gran escuela”, dijo Cala en el momento de la despedida. Este programa nunca saldrá de mi memoria, comentó, y dijo que se retira con una mezcla de sentimientos que pesaron mucho más a la hora de pensar cuál es la próxima montaña por escalar.



“No escogí a conciencia esta transición, fue una prueba de vida”, apuntó, al tiempo que reconoció que “estoy abandonando un éxito”, algo que no todo el mundo hace.



“El periodismo ha sido un vehículo para encontrar mi vocación como comunicador. Y como dice el slogan de CNN: allá vamos”, comentó al reconocer que la cadena de noticias ha accedido a su pedido de buscar horizontes por otros caminos. Así lo difundió El Heraldo.



“Quiero agradecer muy especialmente al equipo que literalmente ha hecho el show, el equipo que me arropa cada noche. Seguiremos siendo amigos y vecinos. Gracia a todos”, dijo Cala visiblemente emocionado, mientras mencionaba a todos y cada uno de sus colaboradores en esta aventura televisiva.



“Hasta el próximo Cala, en 24 horas”, dijo al despedirse, no sin antes anunciar que quedan dos semanas más al espacio televisivo.



Aquí parte de su discurso de despedida:



A tí, que me has seguido en esta gran aventura y desafío junto a un súper profesional equipo de producción que fue creciendo, consolidando un sueño y afianzando un compromiso de hacer de esta hora de televisión parte esencial de cada uno de tus días.



Hoy con mucha serenidad, transparencia y con la confianza mutua que nos hemos profesado, me permito confesarles una decisión muy pensada durante varios meses sobre mi llamado en la vida, mi verdadero propósito, ese llamado ‘o dharma’ que en realidad cala en mi alma y no solo se encarga de inflarnos el ego. Hoy con una mezcla de sentimientos y en total estado de gratitud puedo decirles que ha llegado el momento de cerrar un ciclo en la vida y poner punto y final a nuestro encuentro diario a través de este programa. Ha sido fácil tomar esta decisión… No… En lo absoluto.



Ha sido la decisión más compleja de mi vida porque estoy abandonando un éxito y creo que muy pocas personas desmontan un éxito de sus vidas. Han sido meses de pugilato y debate entre mi ego y mi espíritu, pero cuando las cosas se hacen desde la generosidad y lo genuino creo que reciben una complicidad universal, y tengo la certeza de que este paso es el oportuno en este momento de mi vida. Estoy feliz en medio de las tristezas al despedirme de mis colegas muy queridos, a los que respeto grandemente y por supuesto, lo que implica el saber que me despido de tí, de ustedes, desde este espacio”, expresó Cala.