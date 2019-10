Siles confirma que Evo visitará al cardenal hoy

El ministro de Autonomías, Hugo Siles, confirmó a EL DEBER la visita del presidente Evo Morales al cardenal Julio Terrazas hoy en su domicilio particular en Santa Cruz.



"Es una visita que el presidente hará, como lo hizo un par de meses atrás, porque está preocupado por su salud", dijo Siles en contacto telefónico con EL DEBER.



En una primera oportunidad se había pospuesto la visita del mandatario al cardenal por la decaída en su salud, pero ahora se retomó la cita.



Consultado sobre la visita de Morales a líder religioso, el vocero del Arzobispado de Santa Cruz, Erwin Bazan, no confirmó ni descartó la cita y pidió remitirnos a las declaraciones del ministro Siles.



Herland Vaca Diez, médico de Terrazas, explicó al mediodía que su paciente no está en condiciones de conversar. "No está en condiciones físicas ni mentales de conversar con nadie", manifestó.



En las primeras horas de este martes, efectivos militares y policiales de la avanzada del equipo de seguridad del presidente estuvieron en las inmediaciones del domicilio de Terrazas.