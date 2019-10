Obreros piden un cambio en ministerio de Trabajo

El máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Trujillo, dijo que esa organización espera un cambio al interior del ministerio de Trabajo por el incumplimiento de acuerdos en beneficio de ese sector.



"No hay políticas estructurales y nosotros criticamos. Hay decretos pendientes y el ministerio de Trabajo no quiere pronunciarse. En el departamento de Cochabamba se lo ha declarado enemigo al ministro de Trabajo. ¿Va a haber un cambio o no?", increpó el dirigente en entrevista con El Deber.



Señaló que desde hace algunos meses ya se pidió al presidente Evo Morales un cambio en esa cartera y adelantó que un ampliado nacional formalizará el pedido de renuncia de Gonzalo Trigoso, titular de ese ministerio.



"Deja que se atenten y vulneren nuestros derechos. Haremos un informe y esperaremos un pronunciamiento del ampliado. El ministro ha causado una molestia total y no podemos permitir eso", agregó Trujillo y adelantó la reunión antes de fin de mes en La Paz.



La solicitud, explicó el dirigente, surge por decretos pendientes en mayo pasado, entre ellos uno referido a la imprescriptibilidad de las vacaciones, una nueva Ley General del Trabajo y otras medidas para los obreros del país.