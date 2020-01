Las universidades condicionan su apoyo a las elecciones judiciales

La propuesta del Gobierno de permitir la participación del sistema universitario aglutinado en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) en la preselección de los aspirantes a magistrados del Órgano Judicial no recibe un cheque en blanco de las universidades integrantes. Tres rectores dicen que el CEUB actuó sin preguntar y que por ello entregarán otro proyecto.

“Hoy es imperativo no repetir errores como aconteció en la anterior elección donde la Asamblea Legislativa, en la etapa de depuración, seleccionó exclusivamente candidatos afines al Gobierno con la finalidad de mantener la influencia sobre la magistratura, enviando la nómina de sus allegados al Órgano Electoral para que el pueblo emita su voto; la respuesta ciudadana en las urnas fue elocuente, y optó por los votos nulos y blancos, generando la derrota electoral de todos los candidatos. Pese a ello, fueron posesionados, en franco déficit de legitimidad democrática”, dijo el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín.

A sus apreciaciones se sumaron las autoridades universitarias de Santa Cruz y Oruro, quienes creen que deben conocer el planteamiento final de la Asamblea para decidir si acompañarán el proceso de preselección de los postulantes al Órgano Judicial o no.

“Tenemos que ver qué es lo que va a hacer el representante o los representantes académicos, qué función tendrán; en este momento el reglamento creo que no está muy claro”, dijo el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Oswaldo Ulloa.

Mientras los académicos orureños, a través del rector de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Carlos Antezana, expresaron su observación sobre el papel que jugó el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) sin consultar a las universidades porque a criterio suyo la máxima autoridad de estas entidades es la Conferencia de Universidades y hasta ahora no fue convocada.

“De todas maneras vamos a definir nuestra posición, no es cuestión de que esté aceptado al 100%; hasta ahora todo lo hizo el CEUB, el secretario ejecutivo y las ocho secretarías no hemos tratado el tema en Conferencia de Universidades, que es la instancia adecuada para decidir si se participa o se tiene observaciones”, dijo Antezana.

La secretaria nacional de desarrollo institucional, Sandra Villafani, dijo que las autoridades universitarias conocerán el reglamento oficial en una reunión que se realizará esta semana en Sucre. Entonces, empezarán su trabajo diseñando su propio reglamento interno para seleccionar la comisión de académicos que acompañará este proceso.



“En esa reunión se definirá la forma de conformación de esta comisión, el perfil que debe tener el candidato y cuál será la postura de las universidades sobre este tema”, afirmó.

Protagonistas



El rector paceño dijo que cuando la participación de las universidades sea protagónica y no se convierta en una figura decorativa que legitime una selección sesgada de candidatos, las autoridades académicas podrán respaldar esa iniciativa y para eso “las universidades tienen la obligación de designar a los profesionales más idóneos, con solvencia moral y límpida trayectoria que garantice que sean seleccionados los y las juristas con ética profesional y apóstoles del derecho”.



Las condiciones de la UMSA son renunciar a los partidos políticos e instancias de poder; garantizar la preselección y posterior elección de los y las mejores juristas del país; permitir que la comisión de profesionales que representan a las universidades monitoreen la preselección de postulantes garantizando la habilitación de personas sin ninguna vinculación político-partidaria, con los méritos académicos necesarios y una creíble y solvente trayectoria; piden un proceso transparente y sin intromisión política; finalmente, un “gran acuerdo nacional por una nueva justicia” entre las organizaciones políticas, Sistema Universitario Nacional, el Gobierno y la Asamblea Legislativa.

En criterio del rector de la UTO, la Facultad de Derecho tiene el principal papel y así lo decidió esta universidad.



Mientras tanto, Ulloa dijo que en Santa Cruz existen parámetros académicos para valorar el trabajo de una persona y que las universidades se juegan su prestigio si aceptan esta invitación.