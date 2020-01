El Gobierno señala que se debe mejorar el precio de la tonelada de soya

El Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Cesar Cocarico, informó que si bien mejoraron los precios de la tonelada del grano de soya, se sostiene reuniones con ejecutivos de la industria aceitera para que los productores no registren pérdidas.



Explicó que el Gobierno, en su momento, dispuso el cupo de exportación de 100.000 toneladas y a partir de aquello, mejoraron los precios de comercialización de soya.



Se puso como ejemplo que la fábrica de aceite Fino está comprando a $us 233 la tonelada y no a $us 210.



“Gravetal está comprando a 228 dólares la tonelada, Grano que es otra empresa compra a 225 dólares la tonelada” indicó Cocarico.



Explicó que antes de que exista la disposición de exportar grano de soya, los empresarios compraban el grano de soya, a un promedio de $us 210 la tonelada, en algunos casos hasta 190 dólares.



Cocarico aclaró que el costo de producción del soyero por hectárea más o menos oscila entre 450 y $us 500.



Actualmente producen solamente dos toneladas por hectárea.



“Si un productor soyero vende a 200 dólares la tonelada, va a tener 400 dólares por hectárea más o menos. Si ha gastado 450 dólares, no tendrá ninguna ganancia, más bien pérdida, porque el costo de producción ha sido mucho más alto que el costo de comercialización; esa era la preocupación” manifestó Cocarico.



Indicó que vienen realizando reuniones con empresas, para que las mismas mejoren los precios de comercialización y ayuden al productor agropecuario primario para que no pierda en su producción.



“Antes de liberar más cantidad de grano de soya para exportar, se debe pensar en el consumo nacional. Si se libera toda la producción de soya para la exportación tendríamos escasez de aceite en el mercado nacional” sostuvo Cocarico.