Alcaldía busca consenso con gremiales del Plan

Ante el conflicto que se originado por la decisión del alcalde Percy Fernández de frenar el traslado de los gremiales de la rotonda del Plan Tres Mil al mercado modelo de la avenida San Aurelio, autoridades del gobierno municipal intentará llegar a un acuerdo con los dirigentes de dicho mercado.

El concejal Johnny Fernández (UCS) acudió hoy hasta el lugar donde se construye el llamado mercado modelo, para verificar si es cierto que hay fallas en la construcción y también para escuchar a los comerciantes.

Hoy a las 11:30 se llevará a cabo una asamblea de los gremiales, para definir las medidas de presión que asumirán, pues no están de acuerdo con la paralización de la obra. Los dirigentes están molestos con las autoridades municipales, pues de un momento a otro cambiaron de opinión con respecto al traslado de los comerciantes, que estaba previsto que se inicie el 31 de agosto.

El alcalde de la ciudad, Percy Fernández, en conferencia de prensa brindada el miércoles, justificó la paralización de la obra y también el traslado de los comerciantes, al indicar que existen observaciones técnicas a dicho mercado que no garantiza la seguridad ni de los mercaderes ni de los consumidores.

El alcalde recordó que en el 2004 la Alcaldía adquirió un terreno de seis hectáreas del Ingenio azucarero San Aurelio, y que después fue cedido en usufructo a los gremialistas del Plan Tres Mil que estaban organizados en 17 asociaciones; pero no se respetó la ficha técnica ni la construcción establecida en el proyecto presentado, que se prolongó por más de una década y que resultó fuera de norma.

La autoridad también dijo que existe el compromiso de construir otro mercado para los comerciantes de la zona y que considerarán la reutilización de los materiales que quedan en la vieja estructura.

“No está bien legalizar una obra que no respetó normas, es una obra fallida, se declara inexistente. Pedimos disculpas, no será demolida, pero vamos a salvar por respeto a los gremiales el material de construcción que pueda servir”, acotó.

Minutos antes, también en rueda de prensa, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, dijo que se verificó que fueron 13 años que duró la construcción de dicho mercado en medio de peleas entre gremiales, pero no cumplieron las normas que la Alcaldía les impuso.

“No han respetado el área de parqueo. Ha habido algunos peritajes técnicos, pero no tienen el aval de la Sociedad de Ingenieros. Voy a recomendar al Ejecutivo que se paralice, que se revise el traslado para la fecha prevista septiembre y que se garantice que los datos técnicos se cumplan; si no se cumplen las garantías técnicas se puede venir un caso similar al Málaga”, dijo Sosa, que estuvo acompañada de otros concejales como Tito Sanjinés y Loreto Moreno.