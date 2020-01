Las últimas horas de vida de Illanes fueron un calvario

Fue golpeado, empujado, obligado a caminar descalzo y arrastrado por más de 500 metros hasta el lugar donde lo victimaron. Rodolfo Illanes padeció un verdadero calvario antes de ser asesinado por mineros cooperativistas.



Campesinos intentaron salvarlo, pero no llegaron a tiempo. Su cuerpo fue abandonado al lado de la carretera La Paz-Oruro, en el sector de Vilaque, a unos kilómetros de Panduro, sitio del enfrentamiento.

Pedazos de papel higiénico con mucha sangre, una media blanca y un retazo de una chamarra fueron encontrados por los policías en todo el ‘viacrucis’ que le tocó recorrer. “No se podía alcanzar, estaba arriba, hemos corrido, pero no pudimos hacer nada. Los mineros lo rodeaban, no nos dejaban acercar, hemos entrado llorando, pidiendo que haya piedad. Nos dijeron que tenía que morir”, contó Eleuterio Huaranca, corregidor de Panduro.



Otro de los pobladores que nació y vive en el sector, Policarpio Mamani, relató que el auto del viceministro comenzó a arder a las 18:00, tras el asesinato de la autoridad. “Han bajado el cuerpo y se escaparon, como perro lo han dejado botado a un lado del camino después de pegarle brutalmente, salvajemente hasta matarlo”.



Fiscal confirma tortura

Ramiro Guerrero, máxima autoridad del Ministerio Público, corroboró lo visto por los pobladores de la zona, señalando que Illanes fue torturado antes de su deceso.

“La causa de la muerte ha sido básicamente por derrame cerebral, tenemos traumatismo cerebral y torácico; tenemos también costillas fracturadas, ha sido una escena muy dura. Ha habido una flagelación”, informó el fiscal general.



Los primeros indicios detallan además que el viceministro estuvo bastante tiempo arrodillado antes de sufrir una “muerte violenta”, de acuerdo con el certificado de defunción. Una piedra o un palo acabaron con su vida, tras al menos seis a siete horas de severo sufrimiento.



Dinamitaron el auto

El vehículo oficial en el que Illanes y su ayudante de seguridad se trasladaron hasta donde estaban los cooperativistas fue dinamitado, de acuerdo con el informe del fiscal Daniel Ayala