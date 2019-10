Un diccionario hecho por niños sorprende a todos

Un docente de literatura de un pequeño pueblo rural de Colombia pidió a sus alumnos que definan en sus palabras algunas cosas como dinero, Dios o sentimientos como la envidia.



El resultado fue tan bueno que terminó por convertirse en el libro "Casa de estrellas: el universo contado por niños", en el que se incluyen 500 palabras definidas por ellos.



“Entendí que pueden revelarnos muchas cosas que ya hemos olvidado”, expresó el profesor Javier Naranjo quien además explicó que todo comenzó un día del niño, cuando les solicitó a sus alumnos que definan la palabra "niño" y este fue el resultado: “Es un amigo que tiene el pelo cortito, no toma ron y se acuesta más temprano”, cuenta el profesor al diario digital ArgNoticias.



Estas son algunas de las definiciones:



Adulto: Persona que en toda cosa que habla, primero ella (Andrés Felipe Bedoya, 8 años).



Anciano: Es un hombre que se mantiene sentado todo el día (Maryluz Arbeláez, 9 años).



Agua: Transparencia que se puede tomar (Tatiana Ramírez, 7 años).

Blanco: Un color que no pinta (Jonathan Ramírez, 11 años).



Campesino: Un campesino no tiene casa, ni plata. Solamente sus hijos (Luis Alberto Ortiz, 8 años).



Cielo: Donde sale el día (Duván Arnulfo Arango, 8 años).



Colombia: Es un partido de fútbol (Diego Giraldo, 8 años).



Dinero: Cosa de interés para los demás con lo cual se hacen amigos y no tener esto, hace enemigos (Ana María Noreña, 12 años).



Dios: Es el amor con pelo largo y poderes (Ana Milena Hurtado, 5 años).



Envidia: Tirarle piedras a los amigos (Alejandro Tobón, 7 años).



Iglesia: Donde uno va a perdonar a Dios (Natalia Bueno, 7 años).



Luna: Es lo que nos da la noche (Leidy Johanna García, 8 años).



Oscuridad: Es como la frescura de la noche (Ana Cristina Henao, 8 años).



Paz: Cuando uno se perdona (Juan Camilo Hurtado, 8 años).



Soledad: Tristeza que le da a uno a veces (Iván Darío López, 10 años).



Tiempo: Algo que pasa para recordar (Jorge Armando, 8 años).



Universo: Casa de las estrellas (Carlos Gómez, 12 años).



Violencia: Parte mala de la paz (Sara Martínez, 7 años).