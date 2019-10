Evo propone un estudio de beneficio marítimo

El presidente planteó un estudio liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) para establecer los beneficios económicos para Bolivia y Chile si se acuerda una salida soberana al mar.



Dijo que el estudio se respaldaría con una propuesta para resolver la centenaria demanda marítima. “Nuestro interés, quiero que sepa Michelle Bachelet, es cómo trabajar juntos, más bien, como gobiernos y acordar que ambos países ganemos. Es posible compartir algunos temas, ya lo hemos planteado, he aprovechado la ONU para conversar con el presidente del BID, CEPAL, CAF, para que tal vez ellos pudieran hacer un estudio”, expresó.



Enfatizó que si Chile quiere intercambiar embajadores, no habrá ningún problema pero con un garante. Si no están de acuerdo con el papa Francisco “que nos diga con quien, no tengo ningún problema, no nos escapamos a ninguna autoridad”, dijo. /MAM