Padres del menor que murió en el Abasto, culpan al chofer

Mario Flores y Vicenta Rodríguez, progenitores del niño de seis años que murió atropellado en el tercer anillo en el mercado abasto, culpan al chofer de la muerte de su hijo. Según el informe de tránsito, el niño estaba dormido en la calzada y tapado con cartones y se asustó al escuchar que el camionero tocó bocina.

Sin embargo, la madre que vendía cebollas en el lugar, asegura que su hijo estaba durmiendo y que no hubo tal bocinazo. Otros testigos del hecho dicen que, aunque el motorizado no iba a gran velocidad, no tuvo precaución al girar.

El conductor, IFM de 40 años, que conducía un camión Nissan, está aprehendido.