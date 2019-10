Más del 50% desaprueba nueva reelección de Evo

El 52,6% de las personas encuestadas en las principales ciudades del país dijeron no estar de acuerdo con una posible modificación a la Constitución Política del Estado para aprobar una nueva reelección de Evo Morales. Santa Cruz continúa siendo la región en donde más se resiste al jefe de Estado.



900 personas, mayores de 18 años de la ciudad de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto, respondieron a una serie de preguntas respecto a la posible modificación de la Constitución Política del Estado (CPE), la demanda marítima, entre otras consultas realizadas por Captura Consulting para EL DEBER.



El material completo, con todas las preguntas y respuestas, saldrá en una edición especial del Diario Mayor EL DEBER este jueves 11 de junio. Acá te damos un adelanto del veredicto de las personas consultadas.



“¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con cambiar la Constitución para destrabar una nueva reelección de Evo Morales?”, fue una de las preguntas que realizó el estudio de opinión de Captura Consulting.



Un 38,7%, respondió que sí debería abrirse la Carta Magna y el 52,6% dijo no estar a favor de una nueva reelección del mandatario.



El papa y el conflicto marítimo

?

Otra pregunta efectuada a los censados está relacionada con la próxima visita del papa a Bolivia: Cree usted que el papa Francisco, ¿debería o no debería pronunciarse sobre la demanda marítima?. El 53,7% de los consultados dijo estar de acuerdo en que el papa toque el tema, mientras que un 37,3% manifestó que no es oportuno y el 9% indicó que no sabía o que no quería responder.



Los paceños son los que más quieren que el papa se pronuncie sobre el litigio marítimo que encara Bolivia. En el lugar, el 59,5% están a favor de que el papa aborde el tema, le sigue Cochabamba con el 57%, El Alto con el 54%, y Santa Cruz con el 48,7%.

,