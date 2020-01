Y además de Chile, Israel

Ya ‘el líder’ determinó que son mártires (de muerte civil en Chile) y héroes en Bolivia; no importa si los hechos no son claros; eso lo tendrá que explicar la abuela de los preguntones (dicho por Morales). Consecuentemente, el tema de este texto no pasa por ahí, sino por un asunto peor, la verborragia patriotera que involucró, como ejemplo de lo malo, a un tercero que no tenía que ver en el tema: “Chile es el Israel de Sudamérica”.

Y si el lector se pregunta si el agravio es casual o un lapsus del presidente, creo que debiera concluir que no es así; Morales se convirtió en uno de los críticos más recalcitrantes de Israel desde que se ‘amigó’ con el régimen Iraní, tras las intermediaciones de Chávez. Morales también calificó a Israel como “Estado terrorista”; en negación de un hecho absolutamente claro: quien pone las bombas y envía “mártires” (qué casualidad el término) y mata gente en el mundo no es alguien a nombre de Israel ni en seguimiento a “ninguna instrucción” de la Torá (texto fundamento del judaísmo).



Desde mi punto de vista, no es casual lo que hace Morales: el agravio a Israel busca reforzar lazos con el fundamentalismo apoyado por Irán, con quien el país tiene relaciones desde septiembre de 2007. Irán es aliado y socio estratégico de Morales en varios proyectos; Morales estuvo en Irán dos veces y Ahmadineyad (su presidente) vino a Bolivia una. No está lejano el conflicto con Argentina por recibir en Bolivia a Ahmad Vahidi, exministro de Defensa de Irán (requerido por Interpol por el atentado contra la AMIA en 1994) cuando vino a inaugurar la escuela militar de la ALBA, financiada por ese país, y no pudo, debió irse por la puerta de atrás y rapidito.



Irán es amigo de Maduro, como lo era de Chávez. Se identifica a Venezuela como colaborador de Hezbollah, un grupo radical fundamentalista anti-EEUU y anti-Israel; todo es parte del todo.

Nada de lo que hace Evo Morales en política es porque sí aunque lo parezca; simplemente hay que escarbar, buscar antecedentes y con seguridad se puede uno acercar a lo que probablemente se pretenda desde el Gobierno boliviano, integrante de los países bolivarianos.



El fundamentalismo integrista está haciendo daño en el mundo; el agravio a Israel puede ser un mensaje de lealtad a los amigos, pero sobre todo, puede tener el objetivo de tranquilizar a los amigos de esos países; Venezuela ya no lidera nada y tiene problemas internos muy graves, pero Irán tiene intereses muy fuertes en el área de influencia y necesitan su sostenimiento. Bolivia deja la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU condenando levemente los hechos terroristas, pero no a los perpetradores. Y así va la cosa. Lo demás, será cuestión de tiempo para ver si el análisis está equivocado. Ojalá lo esté.